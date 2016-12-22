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МИД сообщил о планах США ограничить полеты военных самолетов России
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МИД сообщил о планах США ограничить полеты военных самолетов России
Политика, 11:48
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МИД сообщил о планах США ограничить полеты военных самолетов России
США собираются ограничить наблюдательные полеты военной авиации России над своей территорией, заявили в МИД. Ранее о том, что США хотят запретить пролетать над Аляской в ответ на схожие ограничения со стороны России, писала WSJ
Самолет дальнего радиолокационного дозора А-50 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В МИД подтвердили, что Вашингтон собирается ограничить условия полетов российской военной авиации над территорией США в рамках Договора об открытом небе. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов, передает корреспондент РБК.

«Да, мы знаем, что такие шаги американцы собираются предпринять. Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Видимо, американцы официально презентуют там свои решения», — сказал он. По его словам, ограничения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США готовятся объявить о введении ограничений на наблюдательные полеты российских военных над территорией США. Договор об открытом небе был подписан 23 странами ОБСЕ в 1992 году. На 2017 год 34 страны участвуют в договоре. Он позволяет странам совершать наблюдательные полеты над территориями участников договора и делать фотографическую съемку военных частей.

По данным WSJ, поводом для ужесточения стало то, что Россия, по мнению США, ограничила условия договора, запретив пролетать над всей Калининградской областью. Соглашение позволяет проводить полеты дальностью 5,5 тыс. км, в то время как Россия ограничила дальность полета над Калининград 500 км, что не позволяет покрыть всю территорию эксклава за один полет. Также отношения ужесточились, когда в августе во время проведения наблюдательного полета над США, самолеты Минобороны пролетели в том числе и над Бедминстером, где находился президент США Дональд Трамп.

США собираются объявить о введении ограничений во время заседания комиссии по договору в Вене. «Мы хотим побудить Россию вернуться к исполнению договора», — сказал источник газеты в Госдепе. США рассматривают возможность запрета российским самолетам пролетать над Аляской и Гавайями.

Россия в свою очередь также заявляет, что США, Канада, Турция и Грузия установили ограничения на пролет по их территории в рамках договора.

Ульянов также отверг обвинения со стороны госсекретаря США Рекса Тиллерсона в том, что Москва нарушает двусторонний Договор о нераспространении ракет средней и малой дальности (РСМД).

По его мнению, США предпочитают «не заморачиваться», высказывают «поверхностные» суждения и не предъявляют каких-либо доказательств того, что Москва действительно нарушила договор об РСМД. Вашингтон обвиняет Россию в том, что она испытала запрещенные договором ракеты с 2008 по 2011 год, однако тот факт, что США обвиняют Россию в испытании этих ракет только сейчас, вызывает вопросы, отметил Ульянов во время пресс-конференции.

«Разговора профессионального у нас с американцами не получается», — сказал Ульянов, отметив, что в администрации президента США Дональда Трампа пока не сформировалось хорошей команды, способной с Россией вести переговоры по этой теме.

Несмотря на то что Россия не собирается выходить из РСМД, нынешняя ситуация вокруг договора не устраивает Москву, и она надеется, что американцы «созреют» для переговоров, отметил Ульянов.

У России есть основания полагать, что американцы сами нарушают договор об РСМД, добавил Ульянов. «Наиболее существенная и самая актуальная [претензия России в адрес США] связана с размещением систем американской ПРО в Румынии, а в следующем году еще и в Польше. В системах используются пусковые установки МК-41, которые давно применяются только на военно-морских кораблях для запуска ракет, таких как «Томагавк». По условиям договора такого рода пусковые установки могут использоваться на море, но не должны перебазироваться на сушу. Это правило американцы нарушили», — ранее говорил Ульянов РБК.

Договор РСМД был заключен в 1987 году. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

Госсекретарь Тиллерсон обвинил Россию в нарушении договора об РСМД на заседании Совета Б​езопасности ООН на прошлой неделе. «Мы призываем Россию изучить, как она может лучше поддержать усилия по нераспространению», — сказал Тиллерсон на заседании Совбеза ООН.

В июле издание Politico сообщило, что в администрации президента США рассматривается возможность выхода из договора. Несколько членов конгресса США направили в Белый дом предложение о выходе. На инициативу американских конгрессменов уже отреагировали их российские коллеги. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «РИА Новости», что возможный выход США из договора РСМД может спровоцировать новую гонку вооружений.

Авторы: Павел Казарновский, Павел Кошкин.
Теги: Россия , США , Вашингтон
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