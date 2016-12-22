Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,80 57,39 EUR Нал. 68,75 68,13 USD Бирж. 57,56 +0,05 EUR Бирж. 68,22 -0,44 USD ЦБ. 57,57 -0,09 EUR ЦБ. 68,56 -0,52 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 3924,71 +9,02 ММВБ 2069,11 +0,85% РТС 1130,54 +0,65% Brent 59,09 -0,05% DJIA 22296,09 -0,24% Nasdaq 6370,59 -0,88% FTSE 7301,29 -0,13%
Порошенко попросил Канаду поделиться разведданными со спутника о России
Лента новостей
Полиция начала проверку в связи с гибелью автоинспектора в Москве 03:02, Общество Москалькова назвала «необъективным» доклад ООН о пытках в Крыму 02:33, Политика СМИ заявили о полной блокировке WhatsApp в Китае 02:31, Общество Белый дом объяснил недовольство референдумом в Иракском Курдистане 02:02, Политика Fox News назвал «фейком» видеозапись испытаний новой иранской ракеты 01:54, Политика Президент Боливии назвал Трампа «самой страшной угрозой для человечества» 01:39, Политика Игра в независимость: почему Курдистан не станет отделяться от Ирака 01:38, Политика Борис Корчевников вернется на «Россию 1» с новой программой 01:20, Общество Госдеп опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии 00:59, Политика В Киеве рассказали об общей с ЕС, США и Китаем резолюции по миротворцам 00:57, Политика Полиция совершила контролируемый взрыв у посольства КНДР в Лондоне 00:35, Общество Туроператоры предупредили о проблемах с вывозом туристов из-за «ВИМ-авиа» 25 сен, 23:54, Общество В Московской области задержали продавцов фальшивых лекарств 25 сен, 23:33, Общество В центре Москвы Mercedes с номерами «АМР» насмерть сбил сотрудника ГИБДД 25 сен, 23:28, Общество Под Киевом загорелся завод фармацевтического предприятия 25 сен, 23:09, Общество Пришли за «ВИМ-Авиа»: СК возбудил дело из-за массовых задержек рейсов 25 сен, 23:09, Бизнес Тройка Меркель: почему правящие партии Германии получили низкий результат 25 сен, 22:59, Политика Порошенко подписал вызвавший недовольство соседей закон «Об образовании» 25 сен, 22:58, Политика Участник Fortune Global 500 купит долю в O1 Properties Бориса Минца 25 сен, 22:56, Бизнес «Роснефть» и «Звезда» подписали соглашение о строительстве пяти танкеров 25 сен, 22:50, Бизнес «ВИМ-Авиа» заявила о планах ввести внешнее антикризисное управление 25 сен, 22:39, Бизнес «Ингосстрах» оказался страховщиком ошибок топ-менеджеров «Открытия» 25 сен, 22:36, Финансы Цена барреля нефти Brent выросла за день более чем на $2 25 сен, 22:26, Экономика Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты чартерных рейсов 25 сен, 22:18, Экономика Лидеры «Манчестер Юнайтед» пропустят матч против ЦСКА 25 сен, 22:06, Спорт Глеб Никитин стал основным кандидатом на пост главы Нижегородской области 25 сен, 22:02, Политика Греф связал ежегодную прибыль Сбербанка с искусственным интеллектом 25 сен, 21:57, Технологии и медиа Названо число обеспокоенных фейковыми новостями россиян 25 сен, 21:52, Общество
Порошенко попросил Канаду поделиться разведданными со спутника о России
Украинский кризис, 03:40
0
Порошенко попросил Канаду поделиться разведданными со спутника о России
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что попросил власти Канады дать Киеву доступ к данным спутниковой разведки. Это, по мнению украинских властей, поможет лучше отслеживать передвижения российских войск
Петр Порошенко (Фото: Adrian Wyld / Zuma / TASS)

Петр Порошенко обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюда с просьбой открыть Киеву доступ к данным спутниковой разведки. Об этом сам украинский президент рассказал в интервью канадскому телеканалу CBS.

Как пояснил Порошенко, Киев интересуют спутниковые снимки границы с Россией. Данные, которые могут предоставить канадские спутники, по мнению украинских властей, помогут отследить передвижение российских войск в Донбассе. 

«Это может помочь нам в реализации Минских соглашений и даст доказательства того, что Россия перебрасывала свои танки, артиллерию и системы залпового огня», —заявил Порошенко.

Как отмечает CBS, это не первая подобная просьба украинских властей. Так, в 2015 году Украина убедила Канаду поделиться данными Radarsat-2 — спутника дистанционного слежения. Его Канада запустила в 2007 году с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз ФГ». Снимки со спутника Киев использовал для мониторинга ситуации в Донбассе. По данным CBS, стоимость снимков составила $9,5 млн. Однако в конце 2015 года в Канаде прошли выборы, по итогам которых победила оппозиционная Либеральная партия, возглавляемая Трюдо, который и стал новым главой правительства. Новое правительство отказалось продолжить программу, сославшись на ее высокую стоимость и «лицензионные ограничения». В конце 2016 года канадское правительство подтвердило, что не намерено пересматривать свое решение и открыть Украине доступ к данным спутниковой разведки.

Тем не менее, Порошенко, по итогам своего визита в Канаду на прошлой неделе, предположил, что ему удастся убедить власти Канады изменить свою позицию. «Я не сомневаюсь, что мы решим этот вопрос», — заявил украинский президент.

В Киеве рассказали об общей с ЕС, США и Китаем резолюции по миротворцам
Политика

Также Порошенко призвал Канаду принять участие в миротворческой миссии в Донбассе. По его словам, он обсудил эту идею с Трюдо и доволен позицией канадского премьера. В то же время Порошенко в резкой форме исключил возможность участия России в миротворческой миссии. «Россия — это агрессор. У нас не может быть переговоров», — подчеркнул. Тот формат, в котором Москва предложила участие миротворцев в конфликте Порошенко назвал «неприемлемым».

Встреча Трюдо и Порошенко прошла в пятницу, 22 сентября. По итогам переговоров канадский премьер рассказал, что его правительство работает над решением вопроса о поставках летального оружия на Украину. Однако называть конкретные сроки Трюдо не стал.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Канада , Петр Порошенко , Разведка
Главное
Fox News назвал «фейком» видеозапись испытаний новой иранской ракеты Политика
Материалы по теме
В Киеве рассказали об общей с ЕС, США и Китаем резолюции по миротворцам Политика
Порошенко отказался вводить миротворцев «по российскому сценарию» Политика
Порошенко заявил о готовности всего бизнеса Канады работать на Украине Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку