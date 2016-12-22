Порошенко попросил Канаду поделиться разведданными со спутника о России

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что попросил власти Канады дать Киеву доступ к данным спутниковой разведки. Это, по мнению украинских властей, поможет лучше отслеживать передвижения российских войск

Петр Порошенко (Фото: Adrian Wyld / Zuma / TASS)

Петр Порошенко обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюда с просьбой открыть Киеву доступ к данным спутниковой разведки. Об этом сам украинский президент рассказал в интервью канадскому телеканалу CBS.

Как пояснил Порошенко, Киев интересуют спутниковые снимки границы с Россией. Данные, которые могут предоставить канадские спутники, по мнению украинских властей, помогут отследить передвижение российских войск в Донбассе.

«Это может помочь нам в реализации Минских соглашений и даст доказательства того, что Россия перебрасывала свои танки, артиллерию и системы залпового огня», —заявил Порошенко.

Как отмечает CBS, это не первая подобная просьба украинских властей. Так, в 2015 году Украина убедила Канаду поделиться данными Radarsat-2 — спутника дистанционного слежения. Его Канада запустила в 2007 году с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз ФГ». Снимки со спутника Киев использовал для мониторинга ситуации в Донбассе. По данным CBS, стоимость снимков составила $9,5 млн. Однако в конце 2015 года в Канаде прошли выборы, по итогам которых победила оппозиционная Либеральная партия, возглавляемая Трюдо, который и стал новым главой правительства. Новое правительство отказалось продолжить программу, сославшись на ее высокую стоимость и «лицензионные ограничения». В конце 2016 года канадское правительство подтвердило, что не намерено пересматривать свое решение и открыть Украине доступ к данным спутниковой разведки.

Тем не менее, Порошенко, по итогам своего визита в Канаду на прошлой неделе, предположил, что ему удастся убедить власти Канады изменить свою позицию. «Я не сомневаюсь, что мы решим этот вопрос», — заявил украинский президент.

Также Порошенко призвал Канаду принять участие в миротворческой миссии в Донбассе. По его словам, он обсудил эту идею с Трюдо и доволен позицией канадского премьера. В то же время Порошенко в резкой форме исключил возможность участия России в миротворческой миссии. «Россия — это агрессор. У нас не может быть переговоров», — подчеркнул. Тот формат, в котором Москва предложила участие миротворцев в конфликте Порошенко назвал «неприемлемым».

Встреча Трюдо и Порошенко прошла в пятницу, 22 сентября. По итогам переговоров канадский премьер рассказал, что его правительство работает над решением вопроса о поставках летального оружия на Украину. Однако называть конкретные сроки Трюдо не стал.