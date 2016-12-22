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В Киеве рассказали об общей с ЕС, США и Китаем резолюции по миротворцам
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В Киеве рассказали об общей с ЕС, США и Китаем резолюции по миротворцам
Украинский кризис, 00:57
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В Киеве рассказали об общей с ЕС, США и Китаем резолюции по миротворцам
Украина согласовала со своими партнерами основные положения миротворческой миссии в Донбассе, рассказал глава МИД Павел Климкин. По его словам, ЕС, США и Китай согласны на размещение миротворцев на всей территории Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев готовит такой проект резолюции Совбеза ООН по миротворцах в Донбассе, который будет согласован с ключевыми игроками: Евросоюзом, США, Китаем и странами «Большой семерки». Об этом министр рассказал в интервью телеканалу ICTV.

«Логика очень проста: или мы делаем проект с правильным мандатом, с полным выходом на границу, с полным контролем территории, с разоружением тех, кто там останется, — наемников, и с выводом оружия или это будут другие последствия для России», — сказал Климкин. Он сказал, что не Киев не даст себя поймать на крючок, выдвинув собственную резолюцию от своего имени, посколько Россия в таком случае предложит ее обсудить и пойти на компромиссы, размывающие ее суть. «На этот крючок мы не попадемся. Сначала совместная позиция с «Большой семеркой», с Евросоюзом, с Китаем, я провел почти час с китайским министром, чтобы пояснить все нюансы, и только потом мы идем с нашей резолюцией. Но этом будет совместная резолюция, а не только наша резолюция», — пояснил он.

По словам министра, эту позицию разделяют все «друзья и партнеры» Украины. «Я в Нью-Йорке провел встречи со всеми членами Совета Безопасности, с каждым министром. И все поддержали нашу позицию», — заверил Климкин.

Обсуждение российской резолюции, уточнил министр, не будет иметь далеко идущих последствий. «Относительно российской резолюции, сейчас не началось ничего, кроме очень формальных экспертных консультаций», — пояснил он.

«Единственный вариант, когда миротворцы будут эффективными, это когда они находятся одновременно на всей оккупированной территории и на неконтролируемом участке границы. Именно такая логика согласована со всеми нашими партнерами», — резюмировал Климкин.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Украина , Донбасс , миротворцы ООН
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