Волкер заявил о готовности к агрессии в связи с учениями «Запад-2017»

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что западные страны в связи с российскими военными учениями «Запад-2017» должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к агрессии.
«Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе», — цитирует Волкера «Интерфакс-Украина» со ссылкой на интервью украинскому телеканалу «Прямой» (до 24 авгста — телеканал Tonis).
Ранее МИД России обвинил страны Запада в информационной кампании, развернутой вокруг военных учений «Запад-2017».
Департамент информации и печати ведомства указал, что «раздуваемая шумиха» вокруг российско-белорусских учений «носит искусственный характер». Там предположили, что ее целью является демонстрация западной общественности «обоснованности» затратных мероприятий по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО.