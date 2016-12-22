Порошенко объяснил участие солдат НАТО в параде на День независимости

Петр Порошенко рассказал, какова была главная идея парада на День независимости Украины, который страна праздновала 24 августа. Он указал, что участие в нем военных из стран НАТО «никогда не было так важно и так символично»

Петр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главной идеей парада в честь празднования Дня независимости страны было то, чтобы в центре Киева бок о бок с украинскими солдатами шли союзники в борьбе с «российской агрессией». Об этом украинский президент заявил в субботу, 26 августа, на торжественном собрании по случаю 50-летия Всемирного конгресса украинцев, сообщает УНН.

По словам Порошенко, идея парада в этом году была «четкой и понятной». Страна, по словам президента, не просто продемонстрировала «сильную, новорожденную украинскую армию, украинских героев, хорошо обученных, хорошо одетых, хорошо вооруженных и патриотичных».

«Идея этого парада была в том, чтобы впервые в истории Украины по майдану Незалежности, по Крещатику шли наши союзники, партнеры, которые поддерживают Украину сейчас, в борьбе с российской агрессией», — сказал Порошенко​, добавив, что «никогда это не было так важно и так символично».

Президент отметил, что подразделения Вооруженных сил США, Великобритании, европейских стран, НАТО, Молдавии, Грузии «плечом к плечу с украинскими защитниками шли по Крещатику и м​айдану Незалежности, символизируя единство Украины со всем миром».

24 августа Украина отметила 26-ю годовщину своей независимости. В этом году впервые по случаю Дня независимости в параде приняли участие иностранные военные части из восьми стран НАТО (США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, Латвии, Румынии и Эстонии), а также Молдавии и Грузии. На параде присутствовали и министры обороны некоторых из этих стран, включая главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

В своей вступительной речи на параде Порошенко говорил о том, что страна в случае необходимости готова дать жесткий военный отпор, но при этом исходит из «приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма».