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Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана
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Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана
Политика, 05:28
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Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана
Из-за приближения урагана «Харви» к побережью Техаса Дональд Трамп перевел штат на режим стихийного бедствия. Ураган называются самым сильным в США с 2005 года и ему уже присвоили 4 категорию мощности из 5
Фото: Brian Thevenot / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переводе штата Техас в режим стихийного бедствия из-за приближения урагана «Харви». Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп подписал указ по просьбе губернатора Техаса. «[Режим] позволяет государству использовать все силы для оказания помощи», — написал президент США.

За четыре часа до этого Трамп написал в Twitter, что ураган «Харви» становится «гораздо сильнее, чем предсказывалось». «Федеральное правительство на месте и готова реагировать», — отмечал Трамп. Президент США сейчас находится в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид в Мэриленде.

Трамп подписал указ о переводе штата в режим стихийного бедствия после того, как эпицентр урагана оказался у побережья Техаса, принеся с собой ветер силой 250 км/час и волны высотой до четырех метров. Урагану был присвоен четвертый уровень мощности, что говорит о том, что он может вырывать деревья и разрушать дома. За несколько дней на побережье Техаса и в некоторых районах Луизианы выпадет 90 см осадков, отмечает Reuters.

Fox News в своем Twitter приводит ряд видео последствий приближения урагана.

Ураган считается самым мощным США с 2005 года. Многие жители прибрежных районов Техаса соглашаются на эвакуацию, но есть и те, кто решил остаться, они запасаются водой, продуктами и предметами первой необходимости. К 5:00 — 6:00 по московскому времени ураган достигнет города Корпус-Кристи, в котором проижвают 320 тыс. человек.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Техас , ураган , Дональд Трамп
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