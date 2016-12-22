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Сноуден попросил отпустить обвиненного в призывах к терроризму математика
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Сноуден попросил отпустить обвиненного в призывах к терроризму математика
Политика, 19:50
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Сноуден попросил отпустить обвиненного в призывах к терроризму математика
Эдвард Сноуден вступился за российского математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму, и попросил освободить его. Богатов находится под арестом с 10 апреля
Дмитрий Богатов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал освободить преподавателя математики Дмитрия Богатова, задержанного за призывы к организации массовых беспорядков на акции протеста 2 апреля в центре Москвы.

«Его обвиняют в подстрекательстве к протесту из-за перепоста видео Канье Уэста. Это преступление, вы не поверите», — написал Сноуден на своей странице в Twitter.

Богатову вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с использованием СМИ и интернета». Его задержали 6 апреля, а 10 апреля суд избрал ему меру пресечение в виде ареста.

По версии следствия, 29 марта «неустановленное лицо под псевдонимом» разместило в интернете «текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка». 6 апреля СКР рассказал о задержании по этому делу мужчины 1992 года рождения. Следствие считает, что обвиняемый пользовался программами, которые скрывают IP-адрес пользователя с помощью цепочки прокси-серверов в других странах. Несмотря на это, его удалось вычислить, подчеркивал СКР.

Защита Богатова заявляет о наличии видеозаписей, которые подтверждают, что их подзащитный не мог сделать публикацию постов, которые следствие считает террористическими. Адвокаты уверяют, что Богатов находился сначала в фитнес-клубе, а потом ​​— в продуктовом магазине с супругой, о чем свидетельствуют видеозаписи, сделанные в спортзале и супермаркете.

23 мая правозащитный центр «Мемориал» признал Богатова политическим заключенным.

Автор: Мария Бондаренко
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