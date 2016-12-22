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Серебренников прокомментировал в обращении ситуацию с обысками
15:53
Мария Бондаренко
Серебренников прокомментировал в обращении ситуацию с обысками

Кирилл Серебренников

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Кирилл Серебренников выступил с обращением после обысков из-за хищений в «Седьмой студии». Он поблагодарил всех за поддержку и заверил, что все причастные к проекту «Платформа» готовы к любым вопросам и им нечего скрывать

Режиссер Кирилл Серебренников на своей странице в Facebook опубликовал обращение к своим сторонникам, поблагодарив их за поддержку, оказанную на фоне событий, связанных с расследованием дела о хищениях руководством «Седьмой студии».

«Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь (у меня отобрали все средства связи, все компьютеры)», — пишет Серебренников и признается, что после прочитанных в Сети слов поддержки его «душат слезы, и эмоции разрывают».

Серебренников отмечает, что гордится проектом «Платформа» [на его реализацию ежегодно Минкультуры России выделяло средства «Седьмой студии»]. «Теперь мы будем доказывать, что проект «Платформа» был, что он состоялся. Мы это докажем», — пишет режиссер.

Фотогалерея Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра» 23 мая в «Гоголь-центре» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 млн руб. Вечером известные... Показать 9 фотографий

«Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать», — подчеркнул Серебренников.

В конце своего обращения режиссер поблагодарил всех за поддержку и пообещал лично звонить и писать каждому. «Дорогие мои любимые Женя Миронов, Чулпан, Фёдор Сергеич, все мои коллеги — российские и зарубежные, все, кто подписал письмо в нашу защиту, кто выступал на митинге, в нашей и мировой прессе (список огромен, буду звонить и писать каждому лично! ), — спасибо за честность, за братство, за огромную помощь и поддержку!», — написал Серебренников.

23 мая в квартире Серебренникова и в здании «Гоголь-центра», руководителем которого он является, прошли обыски. Они проводились в рамках дела о хищении около 200 млн руб. По версии следствия, деньги были украдены руководством «Седьмой студии», которая была создана Серебренниковым. Сам режиссер был допрошен в качестве свидетеля.
  

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