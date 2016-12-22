Ленин Морено призвал Ассанжа не вмешиваться в дела Эквадора

Ленин Морено Фото: Mariana Bazo / Reuters

Президент Эквадора Ленин Морено посоветовал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не вмешиваться во внутренние дела страны. Сам Ассанж пообещал публиковать любые данные о коррупции в стране

Новый президент Эквадора Ленин Морено, который на этой неделе был приведен к присяге, обратился к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу с просьбой не вмешиваться в политику Эквадора, сообщает местное издание El Universo.

Морено сообщил журналистам, что Эквадор может попросить Великобританию позволить Ассанжу покинуть Лондон. Вместе с тем он напомнил, что правительство Эквадора просило Ассанжа не вмешиваться во внутренние дела «дружественных стран».

Сообщается, что обращение главы государства носило «уважительный» тон. «Его состояние не позволяет ему говорить о политике стран, особенно нашей», — приводит издание слова Морено.

Ассанж уже прокомментировал это обращение. Он заявил в Twitter, что если портал WikiLeaks получит информацию о коррупции в стране, то он обязательно опубликует эти данные.

Ассанж отмечает, что Эквадор предоставил ему убежище в соответствии с международной Конвенцией о статусе беженцев, принятой в 1951 году. Основатель WikiLeaks подчеркивает, что предоставление статуса беженцев не влечет за собой установления каких-либо ограничений. Также он ссылается на ст. 41 Конституции Эквадора, которая гарантирует права беженцев.

«Наконец, хочу отметить, что WikiLeaks публикует информацию из ЕС и т.д., не из Эквадора. Если у ЦРУ и др. есть претензии к свободе прессы, пусть они поднимают этот вопрос в ЕС», — написал Ассанж.

В 2010 году Швеция потребовала ареста Ассанжа по подозрению в сексуальных домогательствах и изнасиловании, основатель WikiLeaks перебрался в Лондон. Там он был арестован полицией, но суд освободил его из-под стражи под залог в 240 тыс. фунтов. Швеция потребовала у Великобритании выдать Ассанжа, тот обжаловал решение о собственной экстрадиции в суде, но после череды тяжб Верховный суд Великобритании постановил его удовлетворить, отклонив апелляцию. После этого глава WikiLeaks 30 мая 2012 года укрылся в посольстве Эквадора, а также запросил политическое убежище в стране.

19 мая 2017 года прокуратура Швеции заявила о том, что планирует прекратить расследование в отношении Ассанжа. Но арестовать Ассанжа в случае, если он покинет территорию посольства Эквадора, планирует полиция Лондона: задержать его хотят за то, что Ассанж не явился на заседание суда в 2012 году.

Ленин Морено вступил в должность президента Эквадора 24 мая. Ранее, с 2007 по 2013 год, он занимал пост вице-президента страны при Рафаэле Корреа.​ Президентские полномочия Морено истекают в 2021 году.