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Россия и Китай выступили за полную денуклеаризацию корейского полуострова
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14:59
Павел Казарновский
Россия и Китай выступили за полную денуклеаризацию корейского полуострова
Фото: Wong Maye-E / AP
Глава МИД Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И ситуацию вокруг продолжающихся ракетных испытаний КНДР. Китай и Россия выступили за «полную денуклеаризацию» корейского полуострова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И в Москве. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, переговоры прошли «в атмосфере откровенности», а стороны достигли «предельно совпадающих позиций» по безопасности на корейском полуострове. «Россия и Китай выступают за полную денуклеаризацию», — заявил Лавров, отметив, что одновременно стороны выступили против милитаризации региона и размещения в Южной Корее американских ПРО THAAD. «Подтвердили последовательную линию наших стран на неукоснительное соблюдение всеми вовлеченными сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — заключил Лавров.

Ван И (слева) и ​Сергей Лавров

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В то же время глава МИД России заметил, что несмотря на то, что стороны поддерживают прекращение ядерной программы КНДР, Россия и Китай выступают за принятие таких мер, «которые не вели бы к нарастанию напряженности в регионе, не перекрывали бы возможность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова».

Глава МИД России также рассказал, что в ходе переговоров с Ван И обсуждался предстоящий визит главы Китая Си Цзиньпина. Кроме того, Лавров анонсировал визит в Китай премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Любые попытки вбить клин в китайско-российские отношения являются недейственными», — заключил Лавров.

Ранее, 21 мая, Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. В Южной Корее предполагали, что запущенный объект мог являться баллистический ракетой. На следующий день КДНР отчиталась об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности Pukguksong 2.

Запуск ракеты Северной Кореи 23 мая осудил Совет безопасности ООН. Члены Совбеза назвали ракетные испытания «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением».

Новый виток в развитии конфликта между КНДР и США с союзниками связан с политикой президента США Дональда Трампа, который призывает к политическим мерам против Северной Кореи для прекращения ее ядерной программы. В частности, Трамп заявлял, что договорится с Китаем об изменении политики в отношении КНДР.

Ранее японская газета Asahi Shimbun сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин попросил Дональда Трампа отложить на 100 дней санкции против китайских компаний, сотрудничающих с КНДР. За это время Китай разработает меры давления на КНДР. 

Теги
Россия, Китай, КНДР
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