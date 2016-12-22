«Дождь» рассказал о недвижимости родни и окружения Кадырова в Москве

Рамзан Кадыров Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Из расследования «Дождя» следует, что жена Рамзана Кадырова владеет квартирой в ЖК «Воробьевы горы» в Москве, а у матери приближенного к главе Чечни Адама Делимханова есть квартира за 100 млн руб.

В Москве Медни Мусаевне Кадыровой — так же зовут жену главы Чечни — принадлежит квартира в ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице, писал «Собеседник». «Дождь» подтвердил эту информацию, изучив декларацию Кадырова о доходах.

По данным Росреестра, Кадырова стала владелицей квартиры площадью 201 кв. м в 2006 году, когда ее муж еще не был главой республики, отмечает издание. Сейчас стоимость квартиры аналогичной площади составляет 130 млн руб. До 2014 года Медни Кадырова не получала никакого дохода, следует из антикоррупционной декларации ее мужа. Декларации Кадырова доступны с 2008 года, отмечает телеканал.

Недвижимостью в Москве также могут обладать родственники приближенного Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова. У полной тезки его матери Марьям Юсуповны Делимхановой есть квартира в Москве на Давыдковской улице в ЖК «Эдельвейс», выяснил телеканал. У Делимхановой квартира площадью 187 кв. м, цена квартиры в этом доме аналогичной площади может достигать 100 млн руб.

Кроме того, у некой Разиты Заурбековны Делимхановой также есть квартира в доме на Давыдковской улице площадью 406 кв. м, утверждает телеканал. Квартира такой площади может быть пентхаусом, стоимость которого может достигать 500 млн руб. Эта квартира была указана как собственность жены Делимханова в антикоррупционной декларации самого депутата. По данным Росреестра, Разита Делимханова приобрела ее в конце 2011 года, когда, согласно антикоррупционной декларации своего мужа, заработала 187,5 тыс. руб. Но в 2014 году жена из декларации Делимханова исчезла, отмечает телеканал. Теперь Кадыров в своем Instagram называет женой Делимханова женщину по имени Макка.

Телеканал также обнаружил в Москве недвижимость, которая может принадлежать родственникам главы МВД Чечни Руслана Алханова. В его декларации за 2015 год указано, что сам он не имеет в собственности никакой недвижимости, но доли в четверть квартиры площадью 70,3 кв. м и в четверть квартиры площадью 109,3 кв. м есть у его несовершеннолетнего ребенка. По данным «Дождя», две квартиры аналогичной площади зарегистрированы на Тамару Борисовну, Адама Руслановича, Лиру Руслановну и Ренату Руслановну Алхановых.

Речь идет о квартирах, которые расположены в элитном жилом комплексе «Ближняя дача» на Староволынской улице недалеко от Кутузовского проспекта. В этом же ЖК российское отделение Transparency International обнаружило квартиру вице-премьера Дмитрия Рогозина площадью 346 кв. м и стоимостью 500 млн руб. Тот впоследствии заявил, что это «квартира Управделами президента».

Как сказано в выписке Росреестра, на которую ссылается «Дождь», недвижимость Алхановых действительно была в собственности России и управлялась этим ведомством. От него Алхановы получили квартиры по «договору передачи».

Кроме того, «Дождь» описал недвижимость Кадырова в Грозном. Ранее «Собеседник» писал, что Кадырову принадлежит участок земли напротив его рабочей резиденции, через реку Сунжа. Площадь участка — 3,7 тыс. кв. м, ссылается телеканал на данные Росреестра. Участок Кадыров купил у компании «Грозный-Сити» в декабре 2014 года в ипотеку, «за которую до сих пор расплачивается». В этом же году, ссылается телеканал на снимки Google Earth, на участке начал строиться особняк площадью 2,3 тыс. кв. м. Он также принадлежит Кадырову, который также все еще платит ипотеку за это здание. Однако вокруг дома Кадырова разбит ландшафтный парк, который принадлежит компании «Грозный-Сити». Эта фирма — совладелец компании «Лидер-авто», которая учреждена Фондом имени Ахмата Кадырова, где председательствует мать главы Чечни.

«И участок, и дом есть в декларации Кадырова, ландшафтного парка, который фактически находится у него в пользовании, — нет», — отмечает «Дождь».