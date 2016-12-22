Усманов ответил на упрек Навального об отсутствии у него доказательств

Алишер Усманов Фото: Максим Шеметов / Reuters

Пресс-служба одного из богатейших людей России Алишера Усманова ответила на заявление Навального о том, что миллиардер не предоставляет документов в доказательство своей позиции

Пресс-служба Алишера Усманова прокомментировала видеообращение оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, обвинив его в «тройной лжи». Сообщение пресс-службы поступило в распоряжение РБК.

В пресс-службе напомнили, что Усманов в своем втором видеообращении привел пример «конкретного ложного» заявления Навального о том, что миллиардер отбывал наказание в тюрьме за изнасилование. Упоминания слова «изнасилование» не содержится ни в приговоре Военного Трибунала Туркестанского Военного округа суда от 19 августа 1980 года, ни в определении Военной Коллегии Верховного Суда Республики Узбекистан от 3 мая 2000 года, добавили представители Усманова. Представители миллиардера в очередной раз указали, что Верховный суд установил, что в действиях Усманова не было состава преступления. Об этом ранее писал РБК. Усманов был приговорен к восьми годам лишения свободы (из них он отсидел шесть) по экономическим статьям — за мошенничество и соучастие в получении взятки, об изнасиловании в документах суда речи не шло. В 2000 году Усманов был реабилитирован, что аннулировало его судимость.

Представители Усманова указали на то, что Навальный информацию об изнасиловании нашел в книге бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. «Такие данные в указанной книге отсутствуют, что легко может проверить любой желающий, так как книга находится в публичном доступе», — заявили в пресс-службе.

Навальный говорил, что Усманов был осужден, но в своих словах не ссылался на книгу Мюррея. «Он в 1990-е годы отсидел, по-моему, шесть лет в Узбекистане еще то ли за изнасилование, то ли за мошенничество, поэтому, во-первых, Алишер Усманов, безусловно, юридически является преступником и был преступником», — сказал Навальный в эфире на канале Навальный.Live в апреле.

РБК не удалось обнаружить книгу Мюррея в полном объеме в свободном доступе. Однако на сайте Мюррея опубликована статья, в которой он упоминает Усманова в контексте случая с изнасилованием. «Усманова также преследует распространенное в Узбекистане убеждение, что он был виновен в жестоком изнасиловании, которое было сокрыто, а жертва исчезла. Самое печальное, что это не особо примечательно. Изнасилования людьми, обладающими властью, это обычная угроза в Узбекистане, что опять же описано в главе Убийство в Самарканде на странице 120. Если у кого-то есть более подробные детали по этому конкретному случаю с участием Усманова, пожалуйста, выскажите их», — говорится в статье автора.

«Таким образом, господин Навальный солгал трижды: во-первых, Алишер Усманов никогда не был осужден за изнасилование, во-вторых, Навальный не читал книги, о которой говорит, в третьих — в книге нет об этом ни слова», — делает заключение пресс-служба миллиардера.

РБК обратился к Алексею Навальному за комментарием.

Ранее в своем втором ответе Усманову Навальный упрекнул миллиардера в том, что он не предоставляет документы в доказательство своих слов. «О каких документах вы все время говорите?», — сказал Навальный, сославший на то, что в расследовании «Он вам не Димон» «есть специальный файл с документами», а в роликах Усманова он видит только «стол и стакан и бесконечный треп о документах, которые никто не видел».

Свое первое видеобращение к Навальному Усманов записал 18 мая, оно стало ответом на обвинения, которые оппозиционер высказал в фильме «Он вам не Димон». В расследовании указывалось, что у Усманова есть судимость в Узбекистане за изнасилование и вымогательство, а также то, что он в «качестве взятки» передал земли и дом Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, по данным ФБК, связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Усманов потребовал от Навального опровергнуть эту информацию и принести извинения, вызвав его на дебаты.

В своем видеообращении глава ФБК также выразил сожаление по поводу отказа Усманова участвовать в публичных дебатах. «Хотя ценю, что вы верно описали причину. «Это были бы дебаты между правдой и ложью», именно так! И люди легко отличат вашу ложь, поэтому вы испугались», — сказал Навальный.

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Ранее представители миллиардера дали РБК возможность ознакомиться с документами, которые свидетельствуют о правоте бизнесмена. Согласно документам, с которыми ознакомилась редакция, Усманов не уклонялся от уплаты налогов: только за 2016 год он заплатил 2,7 млрд руб. налогов, а за последние десять лет — около $500 млн. Помимо этого представители Усманова передали РБК справку из ФНС за 2016 год, в которой сообщается, что у налоговой службы к Усманову претензий нет.

Представители Усманова тогда также опровергли обвинения Навального в даче взятки фонду, связанному, по версии ФБК, с премьером Медведевым. Миллиардер в своем ролике заявил, что пожертвование фонду было лишь частью более сложной сделки, в результате которой он расширил свои владения на Рублевском шоссе, получив участок в 12 га. Эту информацию РБК подтвердил еще один из участников сделки.

Кроме того, документы пресс-служба Усманова предоставляла радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее представитель бизнесмена сообщил РБК, что свое первое видеообращение Усманов приурочил к заседанию суда по иску, который миллиардер подал к Навальному в середине апреля. В иске Усманов потребовал опровергнуть расследование 2012 года, где политик обвинил бизнесмена в даче взятки вице-премьеру России Игорю Шувалову. Рассмотрение иска Усманова по существу в Люблинском суде Москвы назначено на 30 мая.