Кремль захотел дистанцироваться от программы реновации Москвы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральному центру следует дистанцироваться от проводимой мэрией программы реновации, заявил на закрытой встрече с экспертами в четверг замначальника УВП Александр Харичев. Он признал, что повестка муниципальных выборов в Москве будет влиять на федеральную повестку, рассказали источники РБК

Дистанцироваться от реновации

В четверг вечером замначальника Управления внутренней политики Кремля Александр Харичев, курирующий в администрации президента выборы, встретился с политологами и политтехнологами. Встреча проходила на площадке недавно созданного по инициативе внутриполитического блока Кремля Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). На мероприятии присутствовали порядка 15 человек, в их числе глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, президент коммуникационного холдинга «Minchenko consulting» Евгений Минченко, гендиректор PR-агентства «Полилог» Олег Карпилов, политтехнологи Дмитрий Гусев и Андрей Богданов, президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов.

На встрече с чиновником Кремля, которая длилась более двух часов, обсуждался ряд тем, сказали РБК несколько участников беседы. Очень много говорилось о московской программе реновации и ее политических последствиях, сообщили РБК четыре участника мероприятия. «С реновации начали, реновацией закончили», — пошутил один из них.

Харичев не давал прямых оценок действиям московских властей, но сказал, что повестка муниципальных выборов, которые пройдут в столице осенью, будет влиять на федеральную повестку, рассказали два собеседника РБК. Каким именно будет это влияние, чиновник, по их словам, не пояснил. Федеральной власти стоит дистанцироваться от реновации, передают слова Харичева два участника встречи. «Фамилия [президента Владимира] Путина не звучала, но очевидно, имелось в виду, что президент не должен предоставлять свой политический ресурс Москве», — заключил один из собеседников РБК.

Харичев, ссылаясь на данные соцопросов, сказал, что программу реновации поддерживает большинство жителей пятиэтажек — порядка 70%. «Он сожалел что социологически одобряемая программа становится поводом для протестной активности», — отметил еще один участник мероприятия.

От губернаторов не требуют явку

Другой темой для обсуждения стали губернаторские выборы. Было сказано, что губернаторам не ставят задачу по высокой явке на осенних выборах, сказал политтехнолог Дмитрий Гусев РБК. «Харичев сказал, что главное для власти — это законность и легитимность выборов и высказался категорически против перегибов по явке», — уточнил еще один участник встречи. Чиновник также назвал несколько регионов, где Кремль ожидает конкурентной губернаторской кампании: это Бурятия, Марий Эл, Севастополь и Кировская область.

На Единый день голосования в сентябре будут приглашены иностранные наблюдатели, передал слова Харичева другой эксперт.

Точно также, по словам Гусева, замглавы УВП заявил, что перед Кремлем не стоит задача обеспечить 70%-ый результат на выборах президента при 70%-ой явке. О показателях 70 на 70 в декабре на обучающем семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике говорил первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко.

Клоуны на выборах президента

В контексте обсуждения президентской кампании эксперты задавали вопросы о том, существует ли образ будущего, с которым Путин пойдет на выборы. Из слов кремлевского чиновника следовало, что образ будущего важен для власти, он согласился с тем, что необходим соответствующий контент, который будет транслироваться во время кампании, рассказал участник встречи. Сейчас проводятся соответствующие исследования, в основном граждане говорят о социальных ожиданиях, пересказал слова Харичева другой эксперт. Ответы о том, с чем президент пойдет на выборы, нужно иметь к осени, сказал чиновник Кремля.

«При этом из разговора стало понятно, что на выборах вряд ли будут яркие ходы и новые лица», — вспомнил другой участник встречи. Харичев сказал, что «есть пенсионеры и клоуны, и мало реальных людей, которые могут участвовать в кампании»: «Пенсионеров, по его словам, выдвигают их партии [очевидно, имелись в виду лидеры КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — РБК], а клоуны вряд ли нужны», — пересказал заявления чиновника собеседник РБК.

Искусственно же искать новые лица неправильно, политики должны прорастать органично, а не выскакивать, как чертик из табакерки, передал слова чиновника еще один участник мероприятия. Из этих слов было понятно, что основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не допустят к выборам президента, сделал вывод другой участник встречи.

Навальный и протесты

О Навальном тоже говорили: кто-то заявлял, что он является серьезной угрозой для власти, другие утверждали, что угрозы нет, но Харичев не высказывался об оппозиционере предметно, утверждают два участники встречи.

Чиновник отвечал на вопросы и реплики экспертов об антикоррупционных митингах 26 марта и участии в них молодежи. «Он сказал, что в акциях протеста принимали участие только около 20% молодых людей в возрасте до 25 лет, поэтому, по его мнению, оснований говорить о том, что протест был молодежным, нет», — пересказал разговор участник мероприятия.

Харичев скорее высказывал глобальную озабоченность проблемой молодежи — как она встроится в систему политической мотивации, как приучить ее к участию в выборах, добавил другой собеседник РБК. В частности, чиновник сказал, что необходимо пропагандировать участие в выборах со школьной скамьи, например, избирать школьные советы, и таким образом вовлекать людей в выборы и приучать к электоральным процедурам с юных лет. Но Харичев подчеркнул, что это вопрос будущего, а не ближайшего времени, уточнил источник РБК.

Сотрудничество с Кремлем

На встрече обсуждались способы взаимодействия политконсультантов с администрацией, рассказал РБК Куртов. «Экспертное сообщество заинтересовало администрацию президента, договорились взаимодействовать. Повестка разнообразная, у нас большой взаимный интерес. Нам тоже много хочется рассказать. Харичев доброжелательно и с большим интересом слушает, так что контакт продолжится», — отметил он.

«Мы договорились о создании экспертного совета, в который войдут участники встречи», — рассказал РБК член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов. Однако в дальнейшем состав экспертного совета может расшириться, добавил он. Экспертный совет будет постоянно действующим органом, члены которого смогут обсуждать значимые вопросы и проблемы, в том числе с администрацией президента, подчеркнул Кузнецов.

Харичев на встрече сказал, что ЭИСИ будет взаимодействовать с экспертным сообществом по четырем направлениям, уточнил политолог Дмитрий Орлов. Это работа на региональных выборах, в том числе помощь с организацией местных референдумов и разработка региональных политических программ, политические и исследовательские проекты, включая те, что связаны с выборами президента, подготовка аналитических докладов. Кроме того, ​ речь шла про обучение, например, участие в кремлевских семинарах для чиновников.