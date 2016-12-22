СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку в отношении зятя президента США Дональда Трампа, его старшего советника Джареда Кушнера по делу о возможных связях окружения американского лидера с Россией. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По словам чиновников, которые разговаривали с журналистами телеканала, Кушнер располагает «значительной информацией», имеющую отношение к расследованию. Собеседники подчеркнули, что проверка в отношении зятя Трампа не означает, что правоохранительные органы подозревают его в чем-то и намерены вынести обвинение.
Телеканал указывает, что пока неизвестно, получил ли Кушнер соответствующие запросы от федеральных следователей, а также что именно могло привлечь интерес правоохранителей.
Washington Post, в свою очередь, со ссылкой на собственные источники указывает, что интерес ФБР привлекла «серия встреч», которую Кушнер провел с банкиром, председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым и российским послом Сергеем Кисляком.
Имя Джареда Кушнера неоднократно появлялось в американских СМИ в контексте связей новой администрации Белого дома с Россией и вмешательстве Москвы в президентские выборы в 2016 году. В частности, 3 марта газета New York Times сообщала о том, что Кушнер в декабре 2016 года встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком. Также присутствовавший при том разговоре советник Трампа Майкл Флинн в середине февраля подал в отставку.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с РБК назвал информацию о контактах с Кушнером «охотой на ведьм».