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СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией»
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Анна Трунина
СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией»

Джаред Кушнер

Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Зять американского президента Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер привлек к себе внимание ФБР США: федеральные следователи начали в отношении него проверку по делу «о связях с Россией», сообщают источники NBC News

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку в отношении зятя президента США Дональда Трампа, его старшего советника Джареда Кушнера по делу о возможных связях окружения американского лидера с Россией. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По словам чиновников, которые разговаривали с журналистами телеканала, Кушнер располагает «значительной информацией», имеющую отношение к расследованию. Собеседники подчеркнули, что проверка в отношении зятя Трампа не означает, что правоохранительные органы подозревают его в чем-то и намерены вынести обвинение.

Телеканал указывает, что пока неизвестно, получил ли Кушнер соответствующие запросы от федеральных следователей, а также что именно могло привлечь интерес правоохранителей.

Washington Post, в свою очередь, со ссылкой на собственные источники указывает, что интерес ФБР привлекла «серия встреч», которую Кушнер провел с банкиром, председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым и российским послом Сергеем Кисляком.

Имя Джареда Кушнера неоднократно появлялось в американских СМИ в контексте связей новой администрации Белого дома с Россией и вмешательстве Москвы в президентские выборы в 2016 году. В частности, 3 марта газета New York Times сообщала о том, что Кушнер в декабре 2016 года встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком. Также присутствовавший при том разговоре советник Трампа Майкл Флинн в середине февраля подал в отставку.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с РБК назвал информацию о контактах с Кушнером «охотой на ведьм». 

Теги
Россия, США, расследование, ФБР, Дональд Трамп, Джаред Кушнер
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