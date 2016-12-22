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НАТО заявило необходимости «сильной обороны» и диалога с Россией
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01:22
Анна Трунина
НАТО заявило необходимости «сильной обороны» и диалога с Россией

Йенс Столтенберг

Фото: Virginia Mayo / AP
Страны-участницы НАТО на прошедшем в четверг, 25 мая, саммите в Брюсселе определили принцип, по которому альянс будет строить отношения с Россией: в организации намерены сочетать «сильную оборону и серьезный диалог»

Североатлантический альянс (НАТО) не стремится к конфронтации с Россией, а надеется на конструктивные отношения с Москвой. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, сообщается в официальном Twitter немецкой делегации НАТО.

«Был подтвержден принцип двустороннего подхода (к отношениям с Россией. — РБК). Это сильная оборона в сочетании с серьезным диалогом», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам генсека, у организации уже «есть результаты» по этим двум направлениям, при этом не пояснил, какие именно.

«Все страны — члены альянса выступили не за провокацию конфликта, а за его предотвращение. Мы открыты к диалогу с Россией для повышения прозрачности и снижения рисков», — отметил Столтенберг.

Также НАТО приняло решение вступить в возглавляемую США антитеррористическую коалицию по борьбе с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Столтенберг подчеркнул, что вступление в коалицию не подразумевает участие альянса в боевых действиях. По его словам, НАТО будет выполнять координационные функции и участвовать в политических дискуссиях ее членов.

При этом генсек отметил, что все члены НАТО ранее по отдельности уже вступили в коалицию, присоединение организации является формальным. Ранее Столтенберг указывал, что это необходимо для того, чтобы способствовать более эффективной координации военных действий участников коалиции. При этом НАТО дополнительно будет организовывать полеты своих авиационных комплексов радиообнаружения и наведения AWACS в поддержку коалиции.

Помимо этих мер на саммите в Брюсселе главы государств и правительств 28 стран-членов НАТО решили создать антитеррористический центр по обмену информацией в штаб-квартире организации.

25 мая в Брюсселе также был и президент США Дональд Трамп. Во время своего выступления у штаб-квартире НАТО он призвал участников альянса сконцентрировать на проблемах терроризма, миграции и исходящих от России угрозах.

Председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с Трампом заявил, что ЕС и США придерживаются разных позиций во взаимоотношениях с Москвой. «Я не на сто процентов уверен, что у нас с господином президентом общая позиция, общее мнение о России. Хотя, когда мы начинаем обсуждать конфликт на Украине, кажется, что мы стоим на одной стороне», - сказал он.

Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе 

Теги
НАТО, коалиция, "Исламское государство"
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