Депутаты разрешат самостоятельно снаряжать патроны к нарезному оружию

Депутаты намерены поддержать инициативу единоросса Владислава Резника, разрешающую владельцам нарезного оружия самостоятельно снаряжать патроны. Автор связал необходимость принятия с подорожанием боеприпасов из-за санкций

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг, 26 октября, намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки единоросса Владислава Резника, разрешающие владельцам нарезного оружия самостоятельно снаряжать патроны к нему (то есть загружать в отстрелянные гильзы порох и саму пулю или дробь. — РБК). Об этом РБК рассказали два источника в Госдуме.

Законопроект Резник внес в Госдуму еще в марте. Парламентарий вместе с группой коллег по палате предложил распространить на владельцев спортивного огнестрельного гладкоствольного и нарезного оружия действующую норму закона «Об оружии», в соответствии с которой они смогут самостоятельно снаряжать патроны. Согласно действующей редакции закона об оружии патроны сами могут снаряжать граждане, у которых есть разрешение на хранение и ношение только охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

Как отмечалось в пояснительной записке, необходимость его принятия связана с санкциями, введенными некоторыми государствами в отношении России, патроны к огнестрельному оружию стали менее доступны — импортные патроны выросли в цене, уточняет Резник в пояснительной записке к законопроекту. «К существенной части нарезного оружия, используемого российскими охотниками и спортсменами, не имеется патронов отечественного производства», — говорилось в документе.

Источник РБК в Госдуме также рассказывал, что желание Резника, являющегося одним из самых богатых депутатов Госдумы (на счетах в банке у него лежит более 1,3 млрд руб.), отрегулировать данный вопрос связано с тем, что он сам «заядлый охотник».

Всерьез говорить о проблемах с приобретением патронов для владельцев нарезного оружия не приходится: патроны всех наиболее распространенных калибров в России производятся, пояснил РБК главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. С другой стороны, «экзотические калибры», по его словам, после 2014 года стали недоступными. Из-за этого любителям охоты приходится либо нарушать закон, либо приобретать патроны по неразумной цене, отметил эксперт.

«Я сам являюсь обладателем не самого, мягко говоря, распространенного калибра —.338 Blaser Magnum. Сейчас в моем распоряжении осталось около 100 патронов. До 2014 года один такой патрон стоил порядка 300 руб., а сегодня он стоит около 1 тыс. руб. При наличии вторичных гильз, которые остаются от предыдущих выстрелов, патрон обойдется примерно в 200 руб. или дешевле», — рассказал Дегтярев.

Кроме того, снарядить патрон можно под конкретные охотничьи или спортивные нужды, пояснил он. «Это очень важно для профессиональных охотников и стрелков-высокоточников. Они при соблюдении закона ограничены в результатах, в то время как иностранные коллеги имеют преимущество», — заключил Дегтярев.

Как сообщил РБК зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»), «сегодня для гладкоствольного оружия можно купить патроны серийного производства, а можно купить и отдельно пулю, или порох, или дробь. А для нарезного оружия это невозможно, хотя часто охотники сталкиваются с тем, что после выстрела остается неповрежденной гильза, которую можно использовать вновь». «Существует некое неравенство в законе, которое эти поправки призваны устранить», — подчеркнул он. Выборный уверен, что если законопроект будет принят Госдумой, то «для многих охотников это действительно будет нужно, это действительно удешевит охоту».