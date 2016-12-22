Главным политконсультантом Собчак стал Станислав Белковский

Политическим консультантом избирательного штаба Ксении Собчак стал политолог Станислав Белковский. По его словам, он намерен предложить ей «набор гениальных идей», способных помочь Собчак «реализовать политические амбиции»

Станислав Белковский (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Политолог Станислав Белковский стал главным политконсультантом избирательного штаба Ксении Собчак. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на главу ее штаба Игоря Малашенко.

В разговоре с РБК Белковский рассказал, что предложение консультировать Собчак он получил от главы ее избирательного штаба Игоря Малашенко «сегодня в 11:30 утра по московскому времени в одном из кафе на Малой Бронной улице».

«Я знаю Ксению Анатольевну Собчак давно, хотя и не очень близко. Это человек с политическими амбициями, который, исключительно по моему личному мнению, хочет стать президентом», — заявил Белковский РБК.

Всерьез побороться за президентский пост Собчак, считает политолог, намерена в 2024 году, а нынешняя кампания — возможность попробовать свои силы. «Моя задача — дать Ксении Собчак набор гениальных идей, которые помогут ей реализовать политические амбиции», — пояснил Белковский. Какие именно идеи он намерен подать, политолог говорить отказался, объяснив тем, что сначала должен согласовать их с Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России 18 октября. Она заявила, что голосование за нее будет фактически означать возвращение графы «против всех» в избирательные бюллетени. «Мое участие в выборах на описанных выше позициях выгодно избирателям, полезно для российской политической системы», — заявила она.

Комментируя свое выдвижение газете The Guardian, Собчак заявила, что политической программы у нее нет, потому что у нее пока нет политического веса.

Позже РБК выяснил, что по крайней мере экономическая программа для Собчак все же будет подготовлена. Ее напишет директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Главой выборного штаба Собчак стал политолог Игорь Малашенко, который ранее работал в избирательном штабе Бориса Ельцина.

Станислав Белковский — политтехнолог и публицист, учредитель и бывший директор Института национальной стратегии. Занимается политическим консультированием. В частности, консультировал Бориса Березовского и Юлию Тимошенко. Является автором докладов «Государство и олигархия», «Одиночество Путина», «Одиночество Путина — 2» и др. С 2014 года работает на телеканале «Дождь».

Кроме Иноземцева и Малашенко компанию Собчак консультирует политтехнолог Виталий Шкляров — ранее он работал со штабами Ангелы Меркель, Берни Сандерса, Барака Обамы и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

По словам Шклярова, Собчак позвала его в команду для «работы с молодежью» — той частью «людей, девочек, мальчиков, которые смотрели «Дом-2», как описал нужную аудиторию Шкляров. По его словам, никаких конкретных задач штаб пока перед ним не ставил.