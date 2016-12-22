Порошенко поблагодарил Эрдогана за освобождение «героев» из меджлиса

Президент Украины приветствовал выдачу осужденных в России заместителей главы «Меджлиса крымско-татарского народа» властям Турции и пообещал продолжать борьбу

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил факт освобождения заместителей главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, приговоренных российскими судами к различным срокам лишения свободы.

Ильми Умеров (Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»)

Ранее о том, что Чийгоз и Умеров освобождены из заключения и переданы Турции, сообщили глава меджлиса Мустафа Джемилев и адвокат Умерова Николай Полозов.

«Рад известию о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров наконец на свободе. Борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение домой продолжается», — написал Порошенко на своей странице в сети Twitter.

Он также поблагодарил за помощь в освобождении «наших героев» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым, по словам Порошенко, этот вопрос обсуждался на встречах в Киеве и Нью-Йорке.

«Насколько я знаю, все это произошло в рамках договоренности между Путиным и Эрдоганом. Какой конкретно силовой орган или суд выпустил, я не знаю», — заявил РБК председатель ЦИК курултая крымско-татарского народа Заир Смедля.

В свою очередь, адвокат Умерова Николай Полозов рассказал РБК, что еще вчера тот находился на лечении в Бахчисарае под подпиской о невыезде, а Чийгоз пребывал в симферопольском изоляторе.

«Никто подробностей не знает, но, видимо, заключено политическое соглашение, учитывая, что они уехали в Турцию», — рассказал Полозов в разговоре с РБК.

Ахтем Чийгоз был арестован в январе 2015 года, а в сентябре 2017 года признан судом виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года и приговорен к восьми годам лишения свободы.



Вскоре после этого Симферопольский районный суд приговорил Ильми Умерова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, признав его виновным в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

