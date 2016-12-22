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Матвиенко допустила возвращение графы «против всех» в бюллетени
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Матвиенко допустила возвращение графы «против всех» в бюллетени
Выборы президента России, 14:51
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Матвиенко допустила возвращение графы «против всех» в бюллетени
Спикер Совета Федерации заявила, что графа «против всех» может быть введена на выборах разных уровней. Ранее она неоднократно выступала за возвращение этой графы в бюллетени и даже вносила соответствующий законопроект в Госдуму
Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В избирательные бюллетени на выборах разных уровней «в среднесрочной перспективе» может быть возвращена графа «против всех». Такое мнение, как передает «РИА Новости», журналистам высказала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

«Такая графа может появиться», — отметила она, добавив, что власти будут к этому «двигаться в среднесрочной перспективе».

В сентябре 2013 года Матвиенко уже отмечала необходимость подобной графы, объясняя это тем, что таким образом власти смогут учитывать протестные настроения. Спустя месяц спикер внесла соответствующий законопроект в Госдуму, однако позже он был отклонен.

Графа «против всех» была введена в России в 1991 году. Новая форма бюллетеня была утверждена согласно указам первого президента России Бориса Ельцина о выборах в Государственную думу и Совет Федерации. Так, на президентских выборах 2000 года «кандидат «против всех» набрал 1,88% голосов избирателей, а в 2004 году на выборах Курганинского района Краснодарского края «против всех» проголосовали 65,55% избирателей.

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В 2006 году эта графа была упразднена. Авторы инициативы, депутаты Законодательного собрания Тверской области, в том числе председатель Андрей Епишин, объясняли свое решение тем, что в избирательном законодательстве большинства зарубежных стран отсутствуют аналоги голосования против всех, а исключение такой графы, по их мнению, должно стимулировать участников избирательных кампаний более качественно и эффективно работать с избирателями.

С требованием вернуть графу «против всех» выступила 18 октября Ксения Собчак. Этим заявлением она сопроводила объявление своих планов баллотироваться в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году. Собчак призвала голосовать за нее тех, кто выступает против участия Владимира Путина и его «дублеров и заместителей». По словам телеведущей, она отлично подходит на роль «кандидата «против всех», поскольку находится вне жестких идеологических рамок.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: выборы , голосование , Валентина Матвиенко , графа «против всех»
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