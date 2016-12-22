Госдума поддержала законопроект об ограничении партийных взносов

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий предельную сумму партийного взноса до 4,3 млн руб., передает корреспондент РБК.

Поправки в закон «О политических партиях» были внесены в июле группой депутатов во главе с единороссом Анатолием Выборным. Документ предлагает установить предельную сумму вступительного и членских взносов одного члена партии в течение года в размере 4,3 млн руб. (сейчас он не имеет предела). Такой же суммой действующим законом ограничивается предел пожертвований от физического лица, а юридическое лицо может пожертвовать не более 43,3 млн руб.

Отсутствие предела членских взносов «создает почву для теневого финансирования партий», пояснили авторы. Информация о жертвователях и членах партий, уплативших взносы, должна будет указываться в финансовых отчетах партий, если внесенная сумма превысит размер, установленный ЦИК.

Проект устраняет «лазейки», которыми могут воспользоваться «недобросовестные партии», заявил во время обсуждения проекта единоросс Дмитрий Вяткин, добавив, что эта претензия не касается парламентских партий. Вяткин не уточнил, кого имеет в виду под «недобросовестными партиями».

Поправки не поддержали фракции КПРФ и ЛДПР. Коммунист Алексей Куринный считает неправильным, что в самом документе не указан размер суммы, при которой подлежит раскрытию информация о том, кто ее внес. Депутат от ЛДПР Александр Шерин назвал проект «декларативным».

Законопроект был принят голосами 334 депутатов (3 против, 2 воздержались).

В «Единой России» сумма взносов за 2016 год составила 224 млн руб., в КПРФ — 99 млн руб., в ЛДПР — 13 млн руб., в «Справедливой России» — 96 тыс. руб., следует из данных ЦИК. Данные о лицах, уплативших взнос, были указаны только в отчете ЛДПР, так как почти всю сумму внес один человек (по закону эта информация публикуется, если размер взноса превысил 4,3 млн руб.).