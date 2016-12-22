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Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
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Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
Война санкций, 12:33
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Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, возврат флагов сопровождается серией неприемлемых действий
Фото: Philip Pacheco / Anadolu Agency / Getty Images

Власти США вернули российским дипломатам флаги России, снятые сотрудниками американских спецслужб со зданий генерального консульства в Сан-Франциско, сообщил «РИА Новости» замглавы МИДа Сергей Рябков.

В начале октября посольство России в США сообщило о краже флагов со зданий консульства, назвав случившееся «позорным событием».

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«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — говорилось в сообщении посольства. В Госдепартаменте США тогда заверили, что российские флаги были «почтительно спущены и надежно хранятся».

По словам Рябкова, флаги вернули вместе с архивом консульства Сан-Франциско, который был самовольно вывезен американцами из закрытого для российских дипломатов здания диппредставительства и доставлен в посольство в Вашингтон.

«Флаги — это один из высших государственных символов, такое обращение с ними со стороны властей принимающей страны иначе, как вызывающим и провокационным во всех смыслах, назвать нельзя. То, что они нам их передали, — это само собой разумеющееся, но все, что этому предшествовало, у нас по-прежнему вызывает отторжение и очень резкое неприятие», — пояснил Рябков.

По словам замглавы МИДа, действия американских властей «грубейшим образом» нарушают положения и Международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова называла снятие флагов с принадлежащих России зданий консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне надругательством над государственным символом.

«Помимо открытого посягательства на флаги американцы не скрывают, что также порылись в документах, которые остались в генконсульстве. И это при том, что, по двусторонней консульской конвенции, консульские архивы неприкосновенны. Неприкосновенны всегда и везде, даже после прекращения деятельности самого консульского учреждения», — заявила Захарова 12 октября.

Генконсульство России в Сан-Франциско было закрыто 1 сентября 2017 года. В США это стало ответной мерой на решение о сокращении числа американских сотрудников дипмиссии в России, которое также вступило в силу в тот же день.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: США
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