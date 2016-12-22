Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,87 57,41 EUR Нал. 68,09 67,55 USD Бирж. 57,57 -0,05 EUR Бирж. 67,74 -0,09 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5610,49 +87,09 ММВБ 2064,98 +0,15% РТС 1129,93 +0,26% Brent 58,11 -0,72% DJIA 23441,76 +0,72% Nasdaq 6598,43 +0,18% FTSE 7496,50 -0,40%
Собчак ответила на слова Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
Лента новостей
Золотов сообщил о проблемах с женой у расстрелявшего сослуживцев в Чечне 12:47, Общество Никогда не поздно: почему меняют профессию в 30–50 лет 12:43, Спецпроект РБК PINK Московские власти пустят электрички через центр города 12:42, Политика Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги 12:33, Политика ЕС назвал себя главным спонсором гражданского общества соседей России 12:23, Политика WSJ узнала о новом расследовании против экс-главы штаба Трампа в США 12:16, Политика Машины корейского бренда оказались самыми надежными в Америке 12:15, РБК и KIA Собчак ответила на слова Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма 12:12, Политика ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды на 72,3 млрд руб. 12:05, Бизнес Минеральное наступление: рынок удобрений столкнулся с новыми вызовами 11:57, Партнерский материал Владимир Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма 11:50, Политика Медведев нашел для бывшего главы таможни Бельянинова место в банке 11:48, Общество Как прошел показ коллекции модного дома дочери Кадырова в Зарядье 11:42, Фотогалерея  Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга сохранить шаверму 11:41, Общество Журналисты Кашин и Плющев решили подать в суд на ФСБ из-за Telegram 11:34, Общество «Фонтанка» связала атаку хакеров со статьей о «ЧВК Вагнера» в Сирии 11:29, Общество ЦБ проанализирует причины атаки на агентство «Интерфакс» 11:24, Технологии и медиа Совфед прекратил полномочия уходящего в «Единую Россию» сенатора 11:21, Политика Треть желающих посмотреть «Матильду» решились на это из-за скандалов 11:16, Общество Особый подход: что такое истинная забота о клиентах 11:15, РБК и Промсвязьбанк Медики рассказали об улучшении состояния Фельгенгауэр 11:08, Общество В центре Москвы нашли клад времен Петра I 11:02, Общество Ампелонский впервые ответил на обвинения в хищении 11:02, Общество Штайнмайер рассказал о последствиях скандала вокруг турбин Siemens 11:00, Общество Суд отказался освободить Ампелонского из-под домашнего ареста 10:59, Общество Собянин опроверг перенос сроков выборов мэра Москвы 10:57, Политика
Собчак ответила на слова Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
Выборы президента России, 12:12
0
Собчак ответила на слова Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
Ксения Собчак ответила на реплику Натальи Поклонской о том, что статус Крыма «не обсуждается» и полуостров входит в состав России. «Вообще-то мировому сообществу [это] неизвестно», — заявила решившая участвовать в выборах ведущая
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Объявившая о планах участвовать в президентской кампании 2018 года телеведущая Ксения Собчак отреагировала на заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что статус Крыма «вообще не обсуждается», а полуостров является частью России.

«Так вот, спрашивали — отвечаем: вообще-то мировому сообществу [это] неизвестно. Вот буквально никому», — написала в ответ Собчак на своей странице в Instagram. Вхождение Крыма в Россию, напомнила телеведущая, «не признала буквально ни одна мировая держава», даже Белоруссия. «Да что там мировая держава — даже Сбербанк России не признает Крым частью России. Или вы видите в Евпатории, Ялте, Керчи или Симферополе хоть одно его отделение?» — отметила Собчак, добавив, что «в отличие» от Поклонской она «родилась и всю жизнь прожила в России». «Мой отец был одним из тех людей, кто писал ее Конституцию», — заметила телеведущая, подчеркнув, что теперь ей «действительно неприятно, что мы как страна не держим слово, данное нашему главному соседу».

Собчак заявила о невозможности судить ее за слова об украинском Крыме
Политика

«Я училась в МГИМО, и меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать», — заметила Собчак, предположив, что, «видимо, в евпаторийском филиале Харьковского юридического института и в Государственной думе [где соответственно училась и работает Поклонская] есть вещи, которые не обсуждаются». В качестве примеров «необсуждаемых» тезисов она привела утверждения «Крым наш», «царь женился девственником» и «Путин — навечно». «Но с другой стороны, хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», — заключила тележурналистка.

Ранее, 24 октября, Собчак в ходе пресс-конференции заявила, что действия России в Крыму противоречили международному праву. «Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — отметила она, подчеркнув, что Крым «с точки зрения международного права» является украинским.

«Святые 1990-е»: зачем Собчак сделала главой своего штаба основателя НТВ
Политика

На это в тот же день отреагировала Поклонская. «Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит», — сказала она, добавив, что «статус Крыма», по ее мнению, «вообще не обсуждается». «Неужели кому-то еще не известно, что Крым и Севастополь это Россия?» — возмущалась парламентарий.

О планах участвовать в выборах президента России в 2018 году Ксения Собчак объявила 18 октября. Свое решение она тогда назвала возвращением графы «против всех», призвав голосовать за свою кандидатуру всех, кто выступает против участия в выборах нынешнего президента России Владимира Путина и его «дублеров и заместителей».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Крым , Наталья Поклонская , Ксения Собчак
Главное
Медведев нашел для бывшего главы таможни Бельянинова место в банке Общество
Материалы по теме
Поклонская прокомментировала заявление Собчак о Крыме Политика
Собчак заявила о невозможности судить ее за слова об украинском Крыме Политика
«Святые 1990-е»: зачем Собчак сделала главой своего штаба основателя НТВ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку