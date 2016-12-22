Собчак ответила на слова Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма

Ксения Собчак ответила на реплику Натальи Поклонской о том, что статус Крыма «не обсуждается» и полуостров входит в состав России. «Вообще-то мировому сообществу [это] неизвестно», — заявила решившая участвовать в выборах ведущая

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Объявившая о планах участвовать в президентской кампании 2018 года телеведущая Ксения Собчак отреагировала на заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что статус Крыма «вообще не обсуждается», а полуостров является частью России.

«Так вот, спрашивали — отвечаем: вообще-то мировому сообществу [это] неизвестно. Вот буквально никому», — написала в ответ Собчак на своей странице в Instagram. Вхождение Крыма в Россию, напомнила телеведущая, «не признала буквально ни одна мировая держава», даже Белоруссия. «Да что там мировая держава — даже Сбербанк России не признает Крым частью России. Или вы видите в Евпатории, Ялте, Керчи или Симферополе хоть одно его отделение?» — отметила Собчак, добавив, что «в отличие» от Поклонской она «родилась и всю жизнь прожила в России». «Мой отец был одним из тех людей, кто писал ее Конституцию», — заметила телеведущая, подчеркнув, что теперь ей «действительно неприятно, что мы как страна не держим слово, данное нашему главному соседу».

«Я училась в МГИМО, и меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать», — заметила Собчак, предположив, что, «видимо, в евпаторийском филиале Харьковского юридического института и в Государственной думе [где соответственно училась и работает Поклонская] есть вещи, которые не обсуждаются». В качестве примеров «необсуждаемых» тезисов она привела утверждения «Крым наш», «царь женился девственником» и «Путин — навечно». «Но с другой стороны, хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», — заключила тележурналистка.

Ранее, 24 октября, Собчак в ходе пресс-конференции заявила, что действия России в Крыму противоречили международному праву. «Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — отметила она, подчеркнув, что Крым «с точки зрения международного права» является украинским.

На это в тот же день отреагировала Поклонская. «Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит», — сказала она, добавив, что «статус Крыма», по ее мнению, «вообще не обсуждается». «Неужели кому-то еще не известно, что Крым и Севастополь это Россия?» — возмущалась парламентарий.

О планах участвовать в выборах президента России в 2018 году Ксения Собчак объявила 18 октября. Свое решение она тогда назвала возвращением графы «против всех», призвав голосовать за свою кандидатуру всех, кто выступает против участия в выборах нынешнего президента России Владимира Путина и его «дублеров и заместителей».