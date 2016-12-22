Госдеп объяснил задержку в исполнении санкций против России

Определение лиц и компаний из России, которые потенциально могут попасть под санкции США, сложный процесс, который требует времени, заявили в Госдепе. Ранее в сенате раскритиковали задержку при исполнении санкций против России

Хизер Науэрт (Фото: Alex Brandon / AP)

Госдепартамент работает над определением лиц и организаций, связанных с российским оборонным и разведывательным секторами, а срыв дедлайна вызван сложностью процесса. Об этом на пресс-брифинге сообщила представитель Госдепа Хизер Науэрт.

По ее словам, определение таких лиц и организаций может привести к тому, что они будут подвергнуты новым санкциям. В Госдепартаменте «работают над завершением процесса». «Насколько я понимаю, а я не работаю над этим лично, но мне рассказали люди, которые работают, это довольно сложно и может занять какое-то время», — пояснила Науэрт.

​Она отметила, что помимо составления самого перечня, сотрудники внешнеполитического ведомства разрабатывают руководства для американских компаний, которых составление такого списка может затронуть, а также для «важных союзников и партнеров по НАТО, которым нужны такие инструкции, чтобы не подвергнуться воздействию санкций». Науэрт отметила, что в Госдепе осведомлены об опасениях сената из-за задержки.

Закон о санкциях против России, подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа, подразумевает, что в течение двух месяцев после его подписания президент должен был издать нормативно-правовой акт, разъясняющий, какие российские лица и организации следует считать частью оборонного и разведывательного секторов России. Таким образом, будут известны российские компании, «существенные транзакции» с которыми подпадают под санкции США.

Ранее американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин обратились в администрацию президента США, выразив недовольство задержкой исполнения санкций против России. По их словам, Трамп должен был определить перечень российских компаний, потенциально подпадающих под санкции, еще к 1 октября.

«Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа законопроекту о санкциях», — говорилось в заявлении сенаторов. Они также обвинили Белый дом в недостаточном давлении на Москве вместе с союзниками в Европе.