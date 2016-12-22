Киев заявил о планах Москвы обменять попавших на Украину сотрудников ФСБ

Россия затягивает процесс выдачи задержанных в Брянской области украинских пограничников, чтобы обменять их на сотрудников ФСБ, случайно попавших на Украину из Крыма, уверены в Госпогранслужбе Украины

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Возвращение двух украинских пограничников, задержанных в Брянской области, намеренно затягивается российской стороной для того, чтобы обменять их на сотрудников ФСБ, которых задержали в Херсонской области. Такое мнение высказал представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Слободяна, ситуацию с украинскими пограничниками, которые перешли границу с Россией и попали в Брянскую область, можно было бы решить за одну встречу. Российская сторона отказывается идти на контакт, в связи с чем в службе подозревают, что Москва, скорее всего, будет пытаться обменять задержанных пограничников, заявил он.

«В рамках нормального рабочего сотрудничества на мирных участках границы этот вопрос решается в течение одной встречи, в течение 1-2 суток после инцидента — если нет каких-то отягчающих обстоятельствах», — сказал он. По его словам, в погранслужбе не знают, где находятся попавшие в Россию военные.

Как сообщала погранслужба ФСБ России по Республике Крым в ночь с 29 на 30 июня двое российских военных сбились с маршрута в ходе учений, перешли границу и попали в Херсонскую область, где были задержаны. В ФСБ пообещали вернуть сотрудников службы в ближайшее время. Сами пограничники при задержании объясняли, что выполняли роль учебных нарушителей границы, но сбились с маршрута. По данному факту на Украине завели дело по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса республики (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В начале октября подобная ситуация произошла с двумя украинскими пограничниками. Они, по версии российский стороны, нарушили госграницу и перешли на территорию Брянской области, где были задержаны. Украинские пограничники представились военнослужащими Сумского пограничного отряда восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПУ). В Киеве подтвердили пропажу на границе с Россией двух своих офицеров. В России по данному факту завели дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России).