WP назвала спонсорами досье на Трампа штаб Клинтон и демократов

Штаб Хиллари Клинтон и Нацкомитет через адвокатскую фирму спонсировали расследование о Дональде Трампе, итогом которого стал скандально известный доклад. В нем, в частности, рассказывается о компромате Кремля на Трампа

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Штаб экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократический партии помогли с финансированием расследования, итогом которого стала публикация досье о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, изначально расследование спонсировалось неизвестным республиканцем в течение праймериз Республиканской партии. Расследованием занималась вашингтонская фирма Fusion GPS. Затем, когда на расследование перестали выделять деньги, адвокат Марк Элиас решил поддержать Fusion GPS для продолжения работы. Fusion GPS в свою очередь обратилась к бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу, который и составил доклад.

Элиас и его адвокатская фирма Perkins Coie обратились за помощью к Fusion GPS в апреле 2016 года от лица кампании Клинтон и Нацкомитета, отмечает издание. Кампания Клинтон и Нацкомитет спонсировали Fusion GPS через фирму Элиаса до конца октября 2016 года (выборы состоялись 8 ноября).

По словам источников газеты, знакомых с ситуацией, Fusion GPS передавала доклады Стила Элиасу. Неизвестно, в каком объеме адвокат делился информацией с штабом Клинтон и Нацкомитетом. Также неизвестно, кто в указанных организациях был осведомлен о спонсировании работы над досье на Трампа.

По словам собеседников WP, Клинтон и Нацкомитет делили выплаты Fusion GPS поровну. Впрочем, сколько средств могло понадобиться на составление досье, неизвестно. Газета со ссылкой на финансовую отчетность пишет, что штаб Клинтон выплатил Perkins Coie $5,6 млн за судебные издержки с июня 2015 по декабрь 2016 года, а Нацкомитет $3,6 млн за «юридический консалтинг» с ноября 2015 года.

Источники газеты заметили, что не считают, что штаб Клинтон или Нацкомитет могли напрямую управлять действиями Стила, они описывают его как субподрядчика Fusion GPS.

Досье на Трампа было опубликовано изданием BuzzFeed в январе 2017 года. При этом подчеркивалось, что данные в досье не удалось проверить. В досье говорится, что Кремль обладает компроматом на Трампа, а также подробно рассказывалось о прослушке номера его отеля, когда он приезжал в Москву. Сам президент США называл компромат «фальшивкой», в Кремле опровергали наличие компромата на Трампа.

В воскресенье, 22 октября, Трамп призвал Минюст США и ФБР «немедленно опубликовать данные о том, кто заплатил за досье».