ЕС назвал себя главным спонсором гражданского общества соседей России

Евросоюз продолжит поддерживать гражданское общество в шести постсоветских странах, входящих в программу Восточного партнерства. За семь лет ЕС выделит на гранты десятки миллионов евро

Глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини (Фото: Julien Warnand / EPA)

В среду, 25 октября, в Таллине открылась Конференция гражданского общества стран Восточного партнерства, которая предваряет саммит глав государств Восточного партнерства в Брюсселе 24 ноября. В конференции принимают участие 469 делегатов от постсоветских республик и других стран.

Евросоюз является крупнейшим спонсором гражданского общества в странах Восточного партнерства и намерен впредь поддерживать борьбу с коррупцией и повышение эффективности управления в постсоветских странах, говорится в сообщении к началу саммита Европейской службы внешних связей (EEAS), внешнеполитической службы ЕС.

Участников конференции глава EEAS Федерика Могерини заверила в том, что они всегда могут быть уверены в том, что Евросоюз находится на их стороне. «Вы лучше других поддерживаете необходимые для ваших стран реформы и следите за их эффективностью», — объявила она и анонсировала 20 предложений по развитию гражданского общества до 2020 года, которые будут обсуждаться на саммите в конце ноября.

Проект Восточного партнерства был создан в 2009 году с целью развития связей между Западной Европой и шестью бывшими республиками СССР: Белоруссией, Молдавией, Украиной, Грузией, Азербайджаном и Арменией. С программой Восточного партнерства тесно связана так называемая Европейская политика соседства (ENP), в рамках которой обсуждаются и заключаются соглашения об ассоциации стран с ЕС.

На третьем саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года ожидалось подписание такого соглашения Украиной, но незадолго до встречи президент страны Виктор Янукович приостановил подготовку к подписанию документа. Этот шаг спровоцировал революцию на Украине и свержение Януковича.

По словам Могерини, проект Восточного партнерства относится «не к геополитике и сферам влияния», а к улучшению жизненного уровня, «к экономике, торговле и прежде всего к демократии, правам человека и гражданскому обществу».

Власти ЕС отмечают, что с 2014 по 2016 год при его поддержке в шести постсоветских странах было запущено 260 проектов, охвативших свыше 600 организаций.

Программа общей финансовой помощи Евросоюза шести республикам Восточного партнерства по линии ENP составляет несколько миллиардов евро, согласно плану на 2014–2020 годы. По отдельным странам помощь варьируется от примерно €150 млн за семь лет для Азербайджана и Белоруссии до почти €1 млрд для Украины, которая занимает примерно треть всех запланированных ЕС трат на Восточное партнерство. Не считая Украину, «расходы на гражданское общество» за указанные семь лет составят от €93,5 млн до 114,3 млн.

​В большинстве случаев расходы на развитие гражданского общества не должны превышать 5% от общего размера помощи. Для Белоруссии этот показатель увеличен до 10%. Тем самым запланированный для Белоруссии бюджет поддержки правозащитников (€13–16 млн) сопоставим с бюджетом для Армении.

Меньше всего расходов на поддержку гражданского общества получит Азербайджан (от €7 млн до 8,5 млн). Грузия и Молдавия получат по €30–37 млн каждая ​только на проекты по развитию гражданского общества.