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В Белом доме назвали «абсурдом» заявления об объявлении войны КНДР
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В Белом доме назвали «абсурдом» заявления об объявлении войны КНДР
Политика, 21:42
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В Белом доме назвали «абсурдом» заявления об объявлении войны КНДР
В администрации Трампа заявили, что президент не объявлял войну КНДР. Ранее с такими заявлениями выступил глава МИД Северной Кореи. По его словам, КНДР имеет право сбивать самолеты США даже в международном воздушном пространстве
Ким Чен Ын за штурвалом МиГ- 29 (Фото: KCNA / Reuters)

Власти США не объявляли войну Северной Кореи, предположения об обратном являются «абсурдными», передает Reuters заявление Белого дома.

«Мы не объявляли войну Северной Корее», — заявила представитель президентской администрации Сара Сандерс журналистам.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо ранее в понедельник, 25 сентября, заявил, что Пхеньян считает себя вправе сбить стратегические бомбардировщики ВВС США, даже если те не находятся в воздушном пространстве страны. Чиновник заявил о растущей неизбежности ракетной атаки на США из-за агрессивной и «самоубийственной» риторики Трампа. Президент США, считают в Пхеньяне, «впервые объявил войну» Северной Корее.

На прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступил лидер стран Ким Чен Ын, подготовив отдельное обращение, которое распространило северокорейское агентство ЦТАК. Он назвал Вашингтон «безумным мошенником» и «испуганной собакой», а Дональда Трампа — «психотическим гангстером».

Президент США, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, подчеркнул, что власти способны «полностью уничтожить Северную Корею», если та не остановит программу по разработку ядерного оружия. При этом Трамп сказал, что надеется, что решать корейскую проблему военным путем не потребуется. Реагируя на слова главы МИД КНДР, Трамп также написал в Twitter, что «если он действительно передает мысли коротышки с ракетой, то они долго не протянут».

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В Пентагоне в понедельник, 25 сентября, отметили, что предоставят президенту США Дональду Трампу разные решения северокорейской проблемы, если Пхеньян продолжит совершать провокации, заявил представитель ведомства Роберт Мэннинг.

«Если Северная Корея не прекратит провокационные действия, знаете, мы обеспечим другие варианты для президента разобраться с КНДР», — приводит его слова Reuters.

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Представитель бюро Госдепа США по Восточной Азии и Тихоокеанского региона Катина Адамс заявил, что Вашингтон не объявлял войну Пхеньяну, передает «РИА Новости». Она добавила, что в Вашингтоне считают своей целью денуклеаризацию Корейского полуострова мирным путем.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал добиваться политического решения проблемы. Он предупредил, сообщает Reuters, что «вспыльчивые» заявления могут привести к недоумениям.

Постпред США при ООН Никки Хейли 17 сентября заявила, что ситуация вокруг корейского полуострова «исчерпана для ООН». Она добавила, что «с радостью» бы передала решение вопроса в руки министра обороны.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: КНДР , Пентагон , война , Дональд Трамп
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