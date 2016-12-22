Глеб Никитин стал основным кандидатом на пост главы Нижегородской области

Новым губернатором Нижегородской области может стать первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин. Это самый вероятный кандидат на замену Валерию Шанцеву, рассказали источники РБК

Новым губернатором Нижегородской области может стать первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин, сменив на этом посту Валерия Шанцева, рассказали РБК пять источников, близких к Кремлю. Никитин рассматривается в Кремле в качестве основного кандидата, которому предстоит заменить действующего губернатора, сказали все собеседники РБК. «Он (Никитин) в приоритете, за него многие просят», — отметил один из источников РБК.

Ранее источники РБК сообщали, что отставка Шанцева пройдет в рамках осенней ротации глав регионов. Свои посты могут оставить до десяти губернаторов, говорили собеседники РБК.

О том, что кандидатура Никитина рассматривается на пост губернатора Нижегородской области, ранее сообщал со ссылкой на собственные источники телеканал «Дождь».

Глебу Никитину 40 лет, он уроженец Санкт-Петербурга. С 2007 по 2011 годы работал в Федеральном агентстве по управлению госимуществом, сначала в качестве заместителя, затем в качестве и. о. главы ведомства. В 2012-м был назначен замминистра промышленности и торговли, в 2013-м — первым заместителем, Никитин входит в президентский кадровый резерв.

Никитин не ответил на звонки и сообщения РБК. В пресс-службе Минпромторга заявили РБК, что информация о возможном уходе Никитина из ведомства «не соответствует действительности», он продолжает занимать пост первого замминистра.

Также на место губернатора Нижегородской области рассматриваются кандидатуры еще одного замглавы Минпромторга, Олега Рязанцева, и депутата Госдумы Владимира Гутенева, сказал один из близких к Кремлю собеседников РБК. Телеканал «Дождь» сообщал, что на смену Шанцеву также рассматриваются первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, президент «Атомстройэкспорт» Валерий Лимаренко и вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

В качестве основной причины обсуждающейся отставки Шанцева источники РБК называли конфликты в региональных элитах, вмешиваться в которые приходилось в том числе федеральному центру. Еще одна причина — возраст. В июне 2017 года Валерию Шанцеву исполнилось 70 лет.

Нижегородская область находится в сфере особого внимания куратора внутриполитического блока Кремля, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который оканчивал Горьковский институт инженеров водного транспорта, затем работал в сфере бизнеса до своего назначения первым замминистра топлива и энергетики в 1997 году. С 2000 по 2005 год Кириенко занимал пост полпреда президента в ПФО.

Кириенко никогда не терял интереса к Нижегородской области, решение об отставке Шанцева не могло приниматься без учета его мнения, говорил один из собеседников РБК.