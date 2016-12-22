Кадыров в Белоруссии испытал спортивный грузовик МАЗ

Глава Чечни после заявил о желании наладить деловое сотрудничество с Минским автозаводом. Также глава Чечни отметил крепкое рукопожатие Александра Лукашенко и его отличное чувство юмора

Рамзан Кадыров (Фото: Коммуникационное агентство АГТ)

В ходе визита чеченской делегации в Белоруссию Рамзан Кадыров осмотрел Минский автомобильный завод, где сел за руль «спортивного грузовика» и протестировал городской автобус. Также членам делегации показали самосвалы, дорожные машины и «передвижные офисы», говорится в поступившем в РБК сообщении Коммуникационного агентства АГТ.

«Больше всего Рамзана Кадырова заинтересовал газовый автобус МАЗ 203 с низкой посадкой — его предшественники уже курсируют в российских городах. Глава Чечни оценил «ситибас» лично: сел за руль, придавил педаль газа и сделал круг на территории завода», — отметили в компании.

После этого Кадыров обратил внимание на «заряженный» грузовик МАЗ-5309 и тоже захотел испытать его. Как говорится в сообщении, глава Чечни остался доволен автомобилями.

«Техника произвела на меня большое впечатление. Теперь будем налаживать тесные и выгодные для МАЗа, Минска и Чечни деловые связи», — заявил Рамзан Кадыров. Чечня нуждается в грузовой и пассажирской технике, добавили в агентстве.

Рамзан Кадыров (Фото: Коммуникационное агентство АГТ)

Автобус МАЗ 203 предназначен для перевозок на городских маршрутах, говорится на сайте завода. Его номинальная вместимость —28 сидячих и более 100 стоячих мест, в нем установлен двигатель Daimler M 906 LAG. МАЗ-5309 — дизельный грузовой автомобиль 4х4 с двигателем мощностью 830 или 850 л.с. в зависимости от модификации, указано на сайте. Он способен развить скорость до 170-180 км/ч. Этот автомобиль использовался на ралли «Шелковый путь. Серия Дакар» в 2010 году.

Также президент Чечни встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, по приглашению которого приехал в страну. Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, они обсудили взаимодействие между Грозным и Минском в сфере экономики и культуры, а также научно-техническое сотрудничество. Приоритетными направлениями он назвал сельское хозяйство и промышленность, также он заявил о создании совместных предприятий. «Уже даны соответствующие поручения», — написал он.

Рамзан Кадыров(в центре) (Фото: Коммуникационное агентство АГТ)

Кадыров добавил, что был «приятно впечатлен» встречей с президентом Белоруссии и пригласил того посетить Чечню. В отдельном сообщении глава Чечни отметил: «У Александра Григорьевича отличное чувство юмора и крепкое рукопожатие».

«Картошка очень вкусная», — поделился впечатлением о визите Кадыров.