Новый самарский губернатор проверит все контракты команды Меркушкина

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров планирует провести ревизию всех заключенных его предшественником контрактов, рассказал он РБК. В том числе и на строительство «Самара Арены»

Дмитрий Азаров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

После назначения на должность и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров пообещал провести ревизию «по всем направлениям деятельности в регионе», в том числе касающихся строительства стадиона «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Прозрачность конкурсных процедур <...> обеспечит выбор наилучшего подрядчика по предоставлению работ, услуг и товаров для Самарской области и для жителей региона», — сообщил он.​

Азаров не смог однозначно ответить на вопрос РБК о том, будет ли он просить у федерального центра дополнительные средства на строительство «Самара Арены». «Я думаю, что те средства, которые государством уже сегодня определены на строительство стадиона, должны быть просто эффективно освоены», — пояснил и добавил, что говорить о привлечении госденег сможет только после «полной ревизии существующей ситуации».

Строительство стадиона «Самара Арена» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Ранее источники РБК утверждали, что низкие темпы и перерасход средств на строительство стадиона — одна из главных причин отставки предшественника Азарова Николая Меркушкина. Азаров пообещал РБК, что «Самара Арена» будет достроена в срок — к ЧМ-2018. «Сомнений в этом нет», — заявил новый глава Самарской области.

О назначении Азарова исполняющим обязанности губернатора стало известно 25 сентября после его встречи с президентом Владимиром Путиным. До этого Меркушкин заявил, что уходит в отставку «по собственному желанию». Азаров с 2014 года работал в Совете Федерации и занимал должность председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике и МСУ и делам Севера. До этого, с 2010 года, он был мэром Самары, однако в 2014 году по инициативе Меркушкина был представлен в верхнюю палату и сложил полномочия главы города. Источник РБК ранее рассказал о напряженных отношениях Азарова с Меркушкиным.