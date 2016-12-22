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Пхеньян заявил о «полном праве» сбивать американские самолеты
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Пхеньян заявил о «полном праве» сбивать американские самолеты
Политика, 19:00
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Пхеньян заявил о «полном праве» сбивать американские самолеты
КНДР заявила о «полном праве» сбивать американские бомбардировщики после слов Дональда Трампа о возможном «уничтожении» Северной Кореи. Ким Чен Ын ранее сообщал, что Пхеньян воспринял эти слова президента США как объявление войны
Ли Ён Хо (Фото: Shannon Stapleton / Reurets)

Северная Корея имеет право сбивать бомбардировщики США, в том числе когда они не находятся в воздушном пространстве КНДР. Об этом журналистам, как сообщает CNBS News, по итогам участия в Генассамблее ООН заявил глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо.

«Весь мир должен четко помнить, что именно США впервые объявили войну нашей стране», — сказал он, подчеркнув, что на этом основании Пхеньян «имеет полное право принимать контрмеры». «В том числе право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны», — добавил глава северокорейского внешнеполитического ведомства.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября, Ли Ён Хо также заявлял, что риторика руководителя Соединенных Штатов делает «ракетное нападение» на «весь материк США все более неизбежной». «Никто, кроме самого Трампа, не участвует в этой самоубийственной миссии», — отмечал министр, подчеркивая, что «в случае гибели невинных из-за этого самоубийственного нападения Трамп будет нести [за это] полную ответственность».

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О том, что США могут «полностью уничтожить» Северную Корею, Трамп заявил, выступая 19 сентября на сессии Генассамблеи ООН. Однако к таким мерам Вашингтон, как пояснял президент, будет вынужден прибегнуть, если Пхеньян станет угрожать США и их союзникам.

Эти заявления американского президента северокорейский лидер Ким Чен Ын позже счел объявлением войны. Президента США в связи с этим он назвал «психотическим гангстером» и «безумцем». Трамп, в свою очередь, ранее отзывался о северокорейском лидере как о «рокетмэне».​

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После этого, 21 сентября, Вашингтон одобрил новый пакет санкций в отношении КНДР и стран, которые ведут бизнес с Северной Кореей. Эти ограничения, в частности, включают 180-дневный запрет на посещение Соединенных Штатов для самолетов и судов, побывавших в КНДР.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , МИД , Северная Корея , Дональд Трамп
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