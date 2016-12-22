«В головах все перепутано»: чем запомнится экс-губернатор Меркушкин

- Меркушкину 66 лет. Он родился в Мордовии и там же начал свою трудовую карьеру механизатором в колхозе. Учился в Мордовском государственном университете, где ректором был его дядя Григорий Яковлевич Меркушкин. Получил диплом с отличием.
- Впервые баллотировался на выборах президента Мордовии в 1990 году, но не прошел дальше первого тура. Занимал экономические должности в правительстве республики.
- В 1993 году Меркушкин отказался от предложения стать представителем президента в Республике Мордовия. В ноябре вошел в Совет Федерации и только в 1995 году в результате выборов был избран главой региона. Занимал эту должность почти 17 лет.
- В 2012 году Владимир Путин назначил Меркушкина исполняющим обязанности губернатора Самарской области. По итогам голосования в июне 2014 года Меркушкин набрал 91,35% и в сентябре вступил в должность.
- У Меркушкина два сына. Назначение младшего — Алексея — на должности генерального директора ОАО «Ламзурь С» и председателя совета директоров КБ «Мордовпромстройбанк» вызвало критику со стороны администрации президента, писала газета «Известия» в 2013 году. «Новая газета» и «Радио Свобода» в своих расследованиях указывали на аффилированность и других родственников Меркушкина с мордовскими компаниями.
По данным базы «Картотека», члены семьи губернатора — брат Александр Меркушкин и племянник Сергей Меркушкин — до середины 2016 года числились в списке собственников предприятия «Мордовцемент», которое получило монопольный заказ на поставку цемента для строительства стадиона «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года.
- Последние годы Меркушкина на посту губернатора запомнились рядом скандальных высказываний. В июне 2015 году он призвал «молиться о пенсиях», так как «резервы страны кончаются». В августе 2016 года на встрече с жителями Комсомольского района города Тольятти в ответ на жалобу сотрудницы дочернего предприятия АвтоВАЗагрегата на систематическую невыплату зарплат, губернатор заявил, что ее долги не выплатят никогда.
— Николай Иванович, я — бывшая работница многострадального предприятия АвтоВАЗагрегат, его дочернего предприятия «Пошив-АвтоВАЗагрегат». Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате? Уже пошел второй год, столько было обещаний…
— Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них.
— Извините, пожалуйста, но я, по-моему, нормально говорю. Потому что уже второй год без зарплаты.
— Я знаю. Вы послушайте! Вы меня теперь послушайте. Вот когда в том числе американский посол, он приезжал для того, чтобы подогревать как раз вот этих людей, и потом месяц на весь мир их показывали. На весь мир!
Отметим, что американский посол Джон Теффт, упоминаемый Меркушкиным, Самарскую область не посещал.
Несколькими днями позже Меркушкин рассказывал о том, почему необходимо ходить на выборы, и подчеркнул, что если не получит 97% поддержки, то люди будут сами виноваты в том, что для них ничего не делается. Губернатор также напомнил собравшимся, что в 2012 году на его призыв голосовать за Путина откликнулась практически вся Мордовия, поэтому пострадавшим в республике от паводка компенсировали все, «вплоть до гнилого забора».
- В сентябре 2016 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал видеоролик. Сотрудники Фонда нашли поместья Меркушкина, а также его сына и бизнес-партнеров на Рублёвке, стоимость которых оценили в 866 млн руб. В ответ на это Меркушкин обвинил Навального в «исполнении плана Даллеса» и назвал его «вторым Саакашвили».
«Потому что вот этот хаос, который у Даллеса, все перепутано, в головах все перепутано, они очень хотят этот хаос сохранить. Этот хаос нужен, когда придет время бросить спичку, на этом хаосе сразу получится пожар.
Они хотят нас разбить на 32 государства, слово «Россия» чтоб никогда не звучало. Как Даллес сказал, чтобы с этим непокорным народом раз и навсегда покончить, раз и навсегда покончить».