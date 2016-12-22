«В головах все перепутано»: чем запомнится экс-губернатор Меркушкин

25 сентября Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Ранее источники РБК сообщали, что он может покинуть свой пост из-за конфликта между ним и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым

В феврале 2017 года госдолг Самарской области составил 67,4 млрд руб. Эксперты Высшей школы экономики назвали регион одним из самых закредитованных в стране. Меркушкин в конце 2016 года заявил , что власти области «привлекали и будут привлекать заемные средства».

По данным базы «Картотека», члены семьи губернатора — брат Александр Меркушкин и племянник Сергей Меркушкин — до середины 2016 года числились в списке собственников предприятия «Мордовцемент», которое получило монопольный заказ на поставку цемента для строительства стадиона «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года.

— Николай Иванович, я — бывшая работница многострадального предприятия АвтоВАЗагрегат, его дочернего предприятия «Пошив-АвтоВАЗагрегат». Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате? Уже пошел второй год, столько было обещаний…

— Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них.

— Извините, пожалуйста, но я, по-моему, нормально говорю. Потому что уже второй год без зарплаты.

— Я знаю. Вы послушайте! Вы меня теперь послушайте. Вот когда в том числе американский посол, он приезжал для того, чтобы подогревать как раз вот этих людей, и потом месяц на весь мир их показывали. На весь мир!