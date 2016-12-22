Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Мадуро

Встреча президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро может состояться в начале октября. Именно в этот период венесуэльский лидер может прибыть с визитом в Россию, рассказали в Кремле

Николас Мадуро (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

Кремль прорабатывает возможность визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, Мадуро в администрации президента России ожидают «в начале октября». «Да, возможность такого визита прорабатывается», — сказал пресс-секретарь президента России, добавив, что «также прорабатывается возможность проведения контактов» Мадуро и Путина.

24 сентября о том, что венесуэльский лидер планирует приехать в Россию,​ со ссылкой на осведомленный источник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщал «Интерфакс». Визит Мадуро, как отмечал собеседник агентства, должен будет совпасть с Российской энергетической неделей. Этот форум пройдет в Москве с 3 по 7 октября. В нем, как допускал источник «Интерфакса», президент Венесуэлы мог принять участие.

Однако ​сам визит Мадуро в Россию, по его словам, должен будет проходить «на фоне проблем внутриполитического характера после выборов в Национальное учредительное собрание в Венесуэле», а также в связи с осложнением отношений между Вашингтоном и Каракасом.

Выборы в Учредительное собрание Венесуэлы состоялись 30 июля. Новый орган объявлял о планах реформировать Конституцию страны, а также о возможном роспуске венесуэльского парламента, в котором 65% мест занимают представители оппозиции. В связи с этим Минфин США в июле ввел против Мадуро санкции. В этот же период венесуэльская оппозиция провела собственный референдум, на котором 98% избирателей проголосовали против реформирования Конституции.

25 сентября президент США Дональд Трамп подписал документ, затрудняющий въезд в страну для жителей восьми стран. Ограничения коснулись и жителей Венесуэлы. Сам американский лидер объяснил принятие подобных мер интересами США и необходимостью обеспечить безопасность граждан страны.