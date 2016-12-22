Прокуратура Бельгии назвала атаку в Брюсселе терактом

Прокуратура Бельгии расследует нападение мужчины на военных в центре Брюсселя как теракт, сообщает Reuters. По данным ведомства, нападавший дважды прокричал «Аллаху акбар» при атаке.
В 20:15 по местному времени вооруженный ножом сомалиец напал на военный патруль в центре бельгийской столицы на бульваре Эмиля Жакмана. Двое военных получили легкие ранения. При нападении мужчина был серьезно ранен и доставлен в больницу. По уточненным данным прокуратуры, нападавший скончался.
Прокуратура Бельгии ранее уточняла, что нападавшему 30 лет и он не был замечен в связях с исламистами.
Через 20 минут после инцидента в Брюсселе похожее нападение произошло в центре Лондона. Полицейские попытались задержать мужчину с ножом у Букингемского дворца, но он оказал сопротивление и ранил двоих правоохранителей.
После терактов в метро и аэропорту Брюсселя в марте 2016 года улицы города патрулируют военные. С тех пор в Бельгии случаются небольшие происшествия, связанные с угрозой терактов.
Так, 20 июня, в здании Центрального вокзала Брюсселя произошел взрыв, при котором никто не пострадал. Его исполнитель был застрелен, а сам инцидент квалифицирован как теракт.