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Прокуратура Бельгии назвала атаку в Брюсселе терактом
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Прокуратура Бельгии назвала атаку в Брюсселе терактом
Политика, 25 авг, 23:59
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Прокуратура Бельгии назвала атаку в Брюсселе терактом
Нападение на военных в Брюсселе квалифицировано как теракт. Вооруженный ножом мужчина был ранен при нападении и спустя час умер в больнице, уточнили в прокуратуре Бельгии
Фото: Eric Vidal / Reuters

Прокуратура Бельгии расследует нападение мужчины на военных в центре Брюсселя как теракт, сообщает Reuters. По данным ведомства, нападавший дважды прокричал «Аллаху акбар» при атаке.

В 20:15 по местному​ времени вооруженный ножом сомалиец напал на военный патруль в центре бельгийской столицы на бульваре Эмиля Жакмана. Двое военных получили легкие ранения. При нападении мужчина был серьезно ранен и доставлен в больницу. По уточненным данным прокуратуры, нападавший скончался.

Прокуратура Бельгии ранее уточняла, что нападавшему 30 лет и он не был замечен в связях с исламистами.

Через 20 минут после инцидента в Брюсселе похожее нападение произошло в центре Лондона. Полицейские попытались задержать мужчину с ножом у Букингемского дворца, но он оказал сопротивление и ранил двоих правоохранителей.

После терактов в метро и аэропорту Брюсселя в марте 2016 года улицы города патрулируют военные. С тех пор в Бельгии случаются небольшие происшествия, связанные с угрозой терактов.

Так, 20 июня, ​в здании Центрального вокзала Брюсселя произошел взрыв, при котором никто не пострадал. Его исполнитель был застрелен, а сам инцидент квалифицирован как теракт.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Брюссель , атака , Бельгия
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