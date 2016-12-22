Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,24 58,63 EUR Нал. 70,17 69,52 USD Бирж. 58,59 -0,57 EUR Бирж. 69,64 -0,19 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,21 +0,15% DJIA 21852,47 +0,32% Nasdaq 6273,73 +0,04% FTSE 7401,46 -0,08%
Трамп ограничил финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы
Лента новостей
На борту летевшего из Антальи в Москву самолета произошла разгерметизация 20:09, Общество Суд арестовал банкира Гриба по делу отца полковника Захарченко 20:08, Общество Генпрокуратура объяснила повторную передачу Нидерландам данных по MH17 19:58, Политика МИД России вызвал посла Молдавии из-за «недружественной акции» в ООН 19:56, Политика «Котлы террора»: с чем связано успешное наступление армии Башара Асада 19:49, Политика Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых сборов 19:43, Бизнес После гибели ребенка в парке под Воронежем возбудили дело 19:40, Общество Трамп ограничил финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы 19:34, Политика Что российские миллиардеры заявляли по поводу своего наследства 19:20, Фотогалерея  Проблема на миллиард: как передать ценное имущество наследникам 19:11, Деньги Первый северокорейский туроператор в России оказался российским 19:01, Общество СКР назвал двух подозреваемых по делу об упавшем в море автобусе 19:01, Общество Тимакова прокомментировала фальсификации «Шалтая-Болтая» 18:57, Политика Новичок «Барселоны» стал вторым в списке самых дорогих футболистов мира 18:50, Спорт Прокуратура начала проверку закупок рельсов для Крыма 18:49, Бизнес Парламент Киргизии утвердил технократическое правительство 18:27, Политика Число отдыхающих в Турции в июле выросло почти на 50% за счет россиян 18:24, Экономика На Кубани родным жертв аварии с автобусом выплатят по 1 млн руб. 18:22, Общество Тест: что вы знаете о российских автомобилях 18:16, Авто Суд арестовал замгендиректора Северо-Западного филиала «Ростелекома» 18:16, Общество «Акустическая атака»: кто стоит за инцидентом с дипломатами США в Гаване 18:15, Политика Лидер «Шалтая-Болтая» признался в фальсификации переписки чиновников 18:15, Политика Михалков предложил деятелям культуры оплачивать проекты Серебренникова 18:07, Общество АЛРОСА выплатит 14 млн руб. родным пропавших на руднике «Мир» шахтеров 18:04, Общество Миллион на колесах: как заработать на буме электротранспорта 17:50, Свое дело Рогозин поделился написанной им песней о «настоящих женщинах» 17:42, Общество Минобороны сообщило об уничтожении всего химоружия в Сирии 17:37, Политика Семь оттенков серого: почему растет теневой сектор российской экономики 17:37, Мнение
Трамп ограничил финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы
Политика, 19:34
0
Трамп ограничил финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций в отношении Венесуэлы. Санкции предусматривают запрет на операции с новыми госбондами, а также акциями нефтяной госкомпании Венесуэлы
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / АР)

США ввели экономические санкции против Венесуэлы, сообщает пресс-служба Белого дома. В соответствии с указом, который подписал президент Дональд Трамп, запрещены сделки с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы, а также ценными бумагами, выпущенными государственной нефтяной компании PDVSA.

Поводом для такого решения глава Белого дома назвал «действия диктаторского режима» Николаса Мадуро, подавление свободы слова, арест оппозиционеров и лишение людей доступа к продуктам и медицинским препаратам.

Ранее на этой неделе о необходимости ужесточить санкции говорил вице-президент Майк Пенс. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит подобную политику до тех пор, пока южноамериканская страна не придет к демократии.

В сообщении Белого дома указывается, что санкции призваны лишить правительство Мадуро важного источника финансирования, защитить финансовую систему США от влияния венесуэльской коррупции.

Ранее Вашингтон ввел санкции против самого президента Венесуэлы Мадуро и ряда приближенных к нему чиновников. Все активы Мадуро, подпадающие под юрисдикцию США, заморожены. В числе прочих венесуэльских чиновников и политиков, подпавших под санкции, оказался брат экс-лидера Венесуэлы Адан Чавес.

Кризис в Каракасе: что последует за нападением на парламент Венесуэлы

Трамп не исключал и военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле, объясняя это страданиями людей в этой стране.

Ситуация в Венесуэле обострилась, после того как президент Мадуро объявил выборы в учредительное собрание, у которого появляется право изменять Конституцию страны и распускать парламент, большинство мест в котором сейчас принадлежит оппозиции.

Голос за революцию: спасет ли Конституционная ассамблея власть Мадуро

В результате уличных столкновений, которые продолжались последние четыре месяца, в Венесуэле погибло более 120 человек, число задержанных составило несколько тысяч.

По мнению пресс-секретаря «Роснефти» (которая тесно контактирует с PDVSA) Михаила Леонтьева, США сами пострадают от своих же собственных санкций. «Трамп ведет себя, как Штирлиц в тылу врага, своими действиями он просто разрушает американский рынок переработки нефти и приносит своей стране тяжелые проблемы». По словам Леонтьева, большая часть американских НПЗ построены для работы с тяжелой венесуэльской нефтью. Такого сорта нефти на рынке больше нет. Свою собственную легкую нефть WTI США большей частью отправляют на экспорт. Что касается «Роснефти», то компания уже находится под санкциями и будет продолжать работать с Венесуэлой, несмотря на усиление санкций против нее.

Новые санкции США никак не повлияют на совместные проекты «Роснефти» и PDVSA: «Роснефть» уже под санкциями, так что бояться им нечего, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

8 августа вице-президент «Роснефти» Александр Крастилевский сообщил, что суммарный размер предоплат «Роснефти» по контрактам с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA составляет около $6 млрд. Он уточнил, что $5,7 млрд — это основная сумма предоплат, еще $245 млн составляют проценты за пользование денежными средствами.

В апреле 2017 года «Роснефть» в рамках контр​акта на поставку нефти выдала венесуэльской PDVSA аванс в сумме $1,015 млрд, говорилось в отчете компании за первое полугодие 2017 года. В течение 2016 года компания выдавала PDVSA несколько авансов: в мае — $500 млн, в ноябре два аванса — на $500 млн и $205 млн, в декабре — $280 млн. Общая сумма авансов составила порядка $2,5 млрд за пять траншей.
Авторы: Артем Филипенок, Людмила Подобедова, Алина Фадеева.
Теги: Венесуэла , Дональд Трамп
Главное
Лидер «Шалтая-Болтая» признался в фальсификации переписки чиновников Политика
Материалы по теме
Пенс пообещал ужесточить санкции против Венесуэлы в интересах демократии Политика
Мадуро объявил о розысках экс-генпрокурора Венесуэлы Политика
В США заявили о захвате власти в Венесуэле Конституционной ассамблей Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку