Трамп ограничил финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций в отношении Венесуэлы. Санкции предусматривают запрет на операции с новыми госбондами, а также акциями нефтяной госкомпании Венесуэлы

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / АР)

США ввели экономические санкции против Венесуэлы, сообщает пресс-служба Белого дома. В соответствии с указом, который подписал президент Дональд Трамп, запрещены сделки с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы, а также ценными бумагами, выпущенными государственной нефтяной компании PDVSA.

Поводом для такого решения глава Белого дома назвал «действия диктаторского режима» Николаса Мадуро, подавление свободы слова, арест оппозиционеров и лишение людей доступа к продуктам и медицинским препаратам.

Ранее на этой неделе о необходимости ужесточить санкции говорил вице-президент Майк Пенс. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит подобную политику до тех пор, пока южноамериканская страна не придет к демократии.

В сообщении Белого дома указывается, что санкции призваны лишить правительство Мадуро важного источника финансирования, защитить финансовую систему США от влияния венесуэльской коррупции.

Ранее Вашингтон ввел санкции против самого президента Венесуэлы Мадуро и ряда приближенных к нему чиновников. Все активы Мадуро, подпадающие под юрисдикцию США, заморожены. В числе прочих венесуэльских чиновников и политиков, подпавших под санкции, оказался брат экс-лидера Венесуэлы Адан Чавес.

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Трамп не исключал и военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле, объясняя это страданиями людей в этой стране.

Ситуация в Венесуэле обострилась, после того как президент Мадуро объявил выборы в учредительное собрание, у которого появляется право изменять Конституцию страны и распускать парламент, большинство мест в котором сейчас принадлежит оппозиции.

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В результате уличных столкновений, которые продолжались последние четыре месяца, в Венесуэле погибло более 120 человек, число задержанных составило несколько тысяч.

По мнению пресс-секретаря «Роснефти» (которая тесно контактирует с PDVSA) Михаила Леонтьева, США сами пострадают от своих же собственных санкций. «Трамп ведет себя, как Штирлиц в тылу врага, своими действиями он просто разрушает американский рынок переработки нефти и приносит своей стране тяжелые проблемы». По словам Леонтьева, большая часть американских НПЗ построены для работы с тяжелой венесуэльской нефтью. Такого сорта нефти на рынке больше нет. Свою собственную легкую нефть WTI США большей частью отправляют на экспорт. Что касается «Роснефти», то компания уже находится под санкциями и будет продолжать работать с Венесуэлой, несмотря на усиление санкций против нее.

Новые санкции США никак не повлияют на совместные проекты «Роснефти» и PDVSA: «Роснефть» уже под санкциями, так что бояться им нечего, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

8 августа вице-президент «Роснефти» Александр Крастилевский сообщил, что суммарный размер предоплат «Роснефти» по контрактам с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA составляет около $6 млрд. Он уточнил, что $5,7 млрд — это основная сумма предоплат, еще $245 млн составляют проценты за пользование денежными средствами.

В апреле 2017 года «Роснефть» в рамках контр​акта на поставку нефти выдала венесуэльской PDVSA аванс в сумме $1,015 млрд, говорилось в отчете компании за первое полугодие 2017 года. В течение 2016 года компания выдавала PDVSA несколько авансов: в мае — $500 млн, в ноябре два аванса — на $500 млн и $205 млн, в декабре — $280 млн. Общая сумма авансов составила порядка $2,5 млрд за пять траншей.