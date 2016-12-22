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Тимакова прокомментировала фальсификации «Шалтая-Болтая»
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Тимакова прокомментировала фальсификации «Шалтая-Болтая»
Политика, 18:57
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Тимакова прокомментировала фальсификации «Шалтая-Болтая»

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила РБК, что не обладает информацией о признании лидером группировки «Шалтай-Болтай» Владимиром Аникеевым того, что он частично фальсифицировал взломанную переписку чиновников, в том числе якобы принадлежащую Тимаковой.

«Следствие пока не информировало меня о материалах дела», — сказала Тимакова РБК.

«Но если это действительно так — это несколько меняет ситуацию. Одно дело — вскрывать [переписку] для шантажа и продажи, другое — сознательно вносить изменения. Значит, это делалось с целью меня дискредитировать. Надеюсь, следствие задаст все необходимые вопросы, кто являлся заказчиком и почему у него была цель меня дискредитировать», — заявила она.

Также, по словам пресс-секретаря премьер-министра, у нее нет сомнений, что якобы «вскрытая» почта ее мужа Александра Будберга — «фальшивка от начала до конца». «У него никогда не было такого электронного ящика [который будто бы взломали хакеры], поэтому это фальшивка от первой до последней буквы», — подчеркнула Тимакова.

Ранее источники РБК рассказали, что Аникеев во время допросов признался в частичной фальсификации переписки, которую хакеры публиковали как принадлежащую пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой, телеведущему Дмитрию Киселеву и замначальника Управления внутренней политики Кремля Тимуру Прокопенко. Эту информацию РБК подтвердил адвокат лидера «Шалтая-Болтая» Хазрет Бижоев. Признания также касались изменения переписки, якобы принадлежащей помощнику президента Андрею Белоусову и руководителю дирекции Сбербанка Евгению Кислякову, уточнил он.

Переписка, якобы принадлежащая Тимаковой, была опубликована в январе 2015 года на сайте «Международной биржи секретной информации» в виде лота из почти 500 сообщений, датируемых 2004–2015 годами. 30 января массив информации был выкуплен неустановленным лицом за 150 биткоинов, сообщил Аникеев следствию. На тот момент это составляло около 2,4 млн руб.

Переписка, якобы принадлежащая Будбергу, была выставлена на продажу на сайте «Международной биржи секретной информации» в 2015 году и представляла собой 6,5 Гб электронной переписки с 2009 по 2015 год.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: хакеры , «Шалтай-Болтай» , Наталья Тимакова
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Лидер «Шалтая-Болтая» признался в фальсификации переписки чиновников Политика
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