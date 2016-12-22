Парламент Киргизии утвердил технократическое правительство

Парламент Киргизии поддержал кандидатуру Сапара Исакова на пост главы правительства страны. За него проголосовали почти все депутаты. Предыдущий глава правительства Сооронбай Жээнбеков ушел с поста для участия в выборах президента

Сапар Исаков (Фото: Daniiar / Wikipedia)

Как сообщает издание «24.kg», парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) 25 августа утвердил Исакова на пост главы правительства. Также депутаты согласились с составом нового кабинета и программой, которую представил кандидат.

Кандидатуру Исакова поддержали лидеры всех представленных в парламенте фракций. В результате за него проголосовали 96 депутатов, против — 6.

Новый премьер, выступая перед парламентариями, пообещал предоставить каждой семье доступ в Интернет, а также предложил Министерству здравоохранения пропагандировать не лечение, а борьбу с алкоголизмом и курением.

Также Исаков назвал новый кабинет технократическим. Однако, депутаты его не поняли, и спросили: «Вы намерены проработать пару месяцев?». Об этом заявил депутат Мыктыбек Абдылдаев. «Если правительство работает несколько лет, оно профессиональное. А те, кто приходят на время, — это техническое правительство», — сказал он.

В состав кабинета министров были внесены небольшие изменения. Сменились вице-премьеры, а также руководители министерств экономики и финансов.

Предыдущий глава правительства Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку 22 августа, поскольку решил участвовать в выборах президента страны.

Сапар Исаков до сегодняшнего дня возглавлял аппарат президента Киргизии.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Претендентами на пост главы государства являются 42 человека, зарегистрированы из которых 4.