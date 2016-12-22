«Интерфакс» сообщил об убийстве депутата парламента Чечни

Неизвестные обстреляли машину, в которой находился депутат парламента Чечни Мухмад Асхабов, в результате нападения он скончался

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Депутат парламента Чечни Мухмад Асхабов убит в Чечне. Неизвестные обстреляли машину, в которой он находился, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

На сайте КПРФ опубликовано заявление Геннадия Зюганова с соболезнованиями в связи с «безвременным уходом» Мухмада Асхабова.

Магомед Асхабов (Фото: Пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений ЧР)

«Человек глубокого ума, прекрасного образования, неиссякаемой энергии, он прошел путь от партийного статистика до первого секретаря чеченского республиканского комитета КПРФ, от бухгалтера до министра имущественных и земельных отношений. И уже то, что после работы в такой сложной, тонкой, ответственной сфере народ доверил ему мандат депутата парламента Чеченской Республики, говорит, что проявил он себя как мудрый и честный руководитель, снискавший всенародное уважение», — говорится в заявлении.

Согласно справке на сайте парламента Чечни, Мухмад Асхабов в 2000–2010-х годах работал на разных должностях в администрации Ачхой-Мартановского района Чечни, с декабря 2011 года по февраль 2013 года был замглавы администрации главы и правительства Чечни. После этого он полтора года, до августа 2014 года, был министром имущественных и земельных отношений, затем его назначили советником руководителя администрации главы и правительства Чечни.

Асхабову был присвоен классный чин действительного государственного советника второго класса.

Он был избран депутатом парламента Чечни в сентябре 2016 года. Асхабов родился 30 ноября 1955 года