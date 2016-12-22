Глава МИД Польши обвинил президента Франции в незнании Восточной Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал Варшаву за курс на самоизоляцию и неготовность к компромиссам в вопросе о трудовых мигрантах. Министр иностранных дел Польши в ответ выступил с резкой критикой Макрона

Витольд Ващиковский (Фото: Geert Vanden Wijngaert / АР)

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего о самоизоляции Польши. «Мы не в изоляции. Сегодня у нас важное международное мероприятие, так что президент Макрон не следит за новостями и не знает, что происходит в этой части Европы. Что же, бывает и такое», — заявил Ващиковский (цитата по Reuters). С комментарием он выступил в пятницу, 25 августа, на совместной пресс-конференции в Варшаве с коллегами из Румынии и Турции и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

На этой неделе французский президент Макрон проводит турне по юго-восточной Европе. В ходе поездки он неоднократно прямо или косвенно критиковал правительство Польши. В пятницу, выступая в болгарской Варне, Макрон отметил, что Варшава берет курс на самоизоляцию и польский народ «заслуживает лучшего», чем отказ своего правительства от компромиссов с Брюсселем.

«Европа основана на определенных ценностях, связанных с демократией и общественными свободами, с чем у Польши сейчас проблемы», — заявил Макрон. Недовольство французского лидера вызывали не только реформы, проводимые консервативным правительством, но и подход Варшавы к проблеме трудовой миграции.

Речь идет о так называемых прикомандированных работниках (posted workers), которых по всему Евросоюзу насчитывается около 2 млн человек. Направленные в командировку из одной страны — члена ЕС в другую, они получают в стране содержания минимальные оклады, а налоги платят по-прежнему на родине, поскольку сохраняют свое место работы.

В основном такие работники направляются из восточных стран ЕС в западные. По данным Еврокомиссии, бесспорным лидером является Польша — на 2015 год из 2 млн «прикомандированных работников» 463 тыс., или 23%, были поляками. Половина из них работает таким способом в ФРГ, вторым по популярности направлением является Франция (в стране работают около 60 тыс. прикомандированных из Польши).

Макрон назвал такую ситуацию «социальным демпингом», призвав к пересмотру директивы ЕС 1996 года, которая устанавливала правила деятельности прикомандированных работников и обеспечивала их права. Например, французский лидер предложил увеличить таким рабочим оклады, чтобы они соответствовали рынку страны содержания, и ограничить контракт одним годом вместо двух. Правительство Польши инициативу Макрона отвергло.

«Экономика Франции неспособна конкурировать со своими партнерами в Европе, с той же Польшей. Вместо того чтобы повышать собственную конкурентоспособность, президент Макрон продумал способ, которым он хочет ограничить наши возможности на европейском рынке», — заявил в четверг в радиоинтервью Ващиковский.

По мнению издания Politico, французский президент развернул борьбу с дешевой рабочей силой, чтобы вернуть поддержку сограждан на фоне принятия непопулярной реформы трудового законодательства. По ней предлагается упростить наем и увольнение сотрудников. Профсоюзы раскритиковали реформу как направленную на защиту интересов работодателей.