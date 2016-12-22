«Акустическая атака»: кто стоит за инцидентом с дипломатами США в Гаване

Жертвами «акустической атаки» на Кубе стали по меньшей мере 16 сотрудников посольства США: у них выявлены проблемы с нервной системой. За атакой могут стоять противники восстановления отношений двух стран, полагают эксперты

Таинственные симптомы

По меньше мере 16 сотрудников американского посольства на Кубе пострадали от так называемых акустических атак, заявила на пресс-брифинге представитель Государственного департамента Хизер Науэрт 24 августа. США ведут расследование и подходят к нему «крайне серьезно», но пока не располагают точной информацией о том, кто и откуда мог инициировать атаки, которые привели к появлению серьезных проблем со здоровьем у сотрудников посольства, рассказала представитель ведомства.

«Мы раньше никогда не сталкивались с этим», — сказала Науэрт на брифинге, добавив, что потерпевшим оказывают медицинскую помощь в США и на Кубе. Представитель государственного департамента не пояснила, подверглись ли атаке только американские дипломаты или еще их родственники. Пострадавшие есть и среди канадских дипломатов и их родни. Об этом сообщила представитель МИД Канады Брианна Максвелл еще 10 августа. «Нам известно о необычных симптомах у канадских и американских дипломатов, а также членов их семей. Правительство усиленно работает в том числе в сотрудничестве с властями США и Кубы, чтобы определить причины», — сообщала Максвелл.

Американское посольство на Кубе возобновило работу после перерыва в пятьдесят лет в июле 2015 года. Открытие посольства стало результатом курса Барака Обамы на улучшение отношений. Канада оказывала посредничество в переговорах между Вашингтоном и Гаваной.

Жалобы от работников диппредставительств в Гаване начали поступать с конца 2016 года, указывает CBS. Телеканал привел результаты медицинских экспертиз, которые выявили у некоторых американских и канадских дипломатов «легкое травматическое повреждение мозга» и проблемы с центральной нервной системой. Также сотрудники посольства США говорили о бессоннице, головных болях, тошноте, падении слуха и нарушении равновесия. Некоторые дипломаты должны были прервать свое пребывание на Кубе и вернулись домой, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников из Государственного департамента.

Не слышные человеческому уху акустические колебания частотой ниже 16 Гц (инфразвук) в зависимости от своей интенсивности и длительности воздействия на организм могут вызывать у человека различные недомогания, в том числе и те, что были перечислены американскими дипломатами. Причем безразлично, где такое воздействие происходит — в помещении или на открытом воздухе. При мощности инфразвука более 180 дБ его воздействие может привести к летальному исходу.

Ранее также сообщалось, что американские дипломаты сталкивались на Кубе и с другими проблемами — им портили автомобили, взламывали квартиры, отравляли домашних животных. Однако Науэрт, отвечая на комментарий одного из журналистов в четверг, не подтвердила эту информацию, хотя и не опровергла. «В целом мне известно, что представители других государств сталкивались с подобной тактикой со стороны кубинского правительства в прошлом. Но опять-таки мы не возлагаем на него ответственность за это: мы не знаем, кто причастен к этим инцидентам», — подчеркнула она.

Кто стоит за «акустической агрессией»

Атака могла быть проведена с помощью прибора, генерирующего вредные для здоровья акустические волны, сообщает газета The New York Times. Устройство могло быть установлено на территории, предоставленной американским дипломатам кубинским правительством.

Правительство Кубы узнало о жалобах американских дипломатов на здоровье в феврале, сообщает The New York Times. Из-за того что Гавана не смогла обеспечить безопасность американскому дипломатическому персоналу, в мае Вашингтон выслал двух кубинских дипломатов.

Эксперты, опрошенные газетой The New York Times, высказывают несколько версий случившегося. По одной из них, кубинские спецслужбы провели несанкционированную правительством страны акцию, целью которой было покончить с попытками Обамы наладить отношения с Кубой. По другой версии, проблемы со здоровьем у американских дипломатов могут быть вызваны технологиями прослушки, используемыми кубинской разведкой.

Уард Элкок, бывший директор канадской службы разведки и безопасности, охарактеризовал атаку на американских дипломатов как агрессию и предположил, что его канадские коллеги тоже пострадали, так как «оказались в неправильном месте и в неправильное время, когда атаке подверглись американцы».

Атака на американских дипломатов в Гаване говорит о том, что попытки бывшей администрации восстановить отношения с Кубой провалились и привели к печальным результатам, говорится в редакционной статье The Washington Post.​

«Когда у ряда сотрудников посольства США в Гаване появились болезненные симптомы, все вспомнили о былых пропагандистских войнах. Некоторые представители американских властей склонны полагать, что Куба инициировала некую «акустическую агрессию», но кубинские власти вряд ли заинтересованы в подобного рода диверсии», — полагает Евгений Бай, независимый эксперт по Кубе. По его мнению, Гавана не заинтересована в нагнетании напряженности с Вашингтоном, так как в феврале 2018 года президент Кубы Рауль Кастро уходит со своего поста и сегодня остро стоит вопрос о его преемнике. «Нельзя исключать, что эта диверсия могла быть делом рук противников нормализации отношений с США в кубинской армии и спецслужбах, которые заинтересованы в том, чтобы сохранять старый режим на острове и не допускать никаких компромиссов с США», — добавил эксперт.

«Мы считаем, что кубинские власти должны выявить, кто проводит эти атаки, наносящие ущерб здоровью не только наших дипломатов, но и, как нам теперь известно, другим дипломатам», — сказал госсекретарь США Рекс Тиллелрсон. Кубинские власти отрицают свою причастность к атаке и готовы помочь США, чтобы найти виновных. «Куба никогда не позволяла и не позволит использовать свою территорию для каких-либо действий, направленных против всех аккредитованных дипломатов или​ членов их семей, без исключения», — говорится в заявлении МИД Кубы от 9 августа (цитата по ТАСС).

Как сообщает телеканал CNN, следователи пытаются также определить, могли ли быть причастны к атаке спецслужбы стран — противников США: Ирана, Венесуэлы, России, Китая или Северной Кореи.