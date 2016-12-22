Генштаб назвал число ударов российской авиации за время операции в Сирии

Благодаря действиям российских военных в Сирии удалось перекрыть маршруты снабжения террористов оружием и боеприпасами, а также перекрыть поставки нефти на черный рынок, заявили в Генштабе

Сергей Рудской (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

С начала российской операции в Сирии, то есть с 30 сентября 2015 года, авиация Воздушно-космических сил нанесла около 90 тыс. ударов и совершила более 28 тыс. боевых вылетов. Статистику огласил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, передает «Интерфакс». Рудской заявил, что удары ВКС нанесли «значительный ущерб» инфраструктуре боевиков в Сирии.

«Перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Террористические организации лишились финансовой подпитки от нелегальной продажи нефтепродуктов», — заявил он на форуме «Армия-2017».

Военные применяют крылатые ракеты и самолеты дальней авиации для уничтожения наиболее важных объектов боевиков, добавил Рудской. Также он отметил «важную роль в разгроме бандформирований» Сил специальных операций: они участвуют в ликвидации главарей боевиков и в уничтожении критически важных объектов. Кроме того, они занимаются корректировкой ударов ВКС, пояснил военный.

Рудской пояснил, что сложившаяся в 2015 году в Сирии и в регионе ситуация угрожала безопасности России, «поскольку вектор дальнейшего движения ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России. — РБК) в сторону Центральной Азии и российского Кавказа и Поволжья был обозначен достаточно четко».

Министр обороны Сергей Шойгу заявил в среду, 23 августа, что сложившуюся в стране ситуацию можно назвать окончанием гражданской войны.

Россия осуществляет антитеррористическую операцию в Сирии по приглашению официального Дамаска, западные страны заявляли, что Москва оказывает поддержку лояльным Асаду силам и наносит удары не только по террористам, но и по оппозиции.

Дамаск в свою очередь обвиняет коалицию стран Запада в поддержке боевиков и оппозиции.

По данным Минобороны США на 9 августа, коалиция западных стран во главе с США нанесла 11235 авиаударов в Сирии в рамках операции «Непоколебимая решимость». В зону проведения операции территория Сирии была включена 22 сентября 2014 года. Всего в Сирии и Ираке коалиция нанесла 24,5 тыс. ударов (по данным на 9 августа).​