CNN опубликовал видео задержания на Украине «ракетных шпионов» из КНДР

CNN опубликовал видеозапись Службы безопасности Украины, на которой, по данным телеканала, запечатлено задержание и арест желавших украсть чертежи баллистических ракет «северокорейских шпионов»

Фото: кадр из видео / CNN

Телеканал CNN опубликовал видеозапись, на которой запечатлена операция украинских спецслужб по задержанию и аресту на Украине двух «шпионов» из Северной Кореи, которые пытались похитить информацию, имевшую отношение к разработке баллистических ракет. Кадры, по информации телеканала, были предоставлены Службой безопасности Украины.

Видео было снято 27 июля 2011 года, запись сделана скрытой камерой «в гараже», куда двух «шпионов» из КНДР привели оперативники. На кадрах в маленькое помещение сначала заходит мужчина в рубашке (его лицо зрителю не показывается), за ним — еще двое молодых людей азиатской внешности. Последние фотографируют записи из лежащих на столе гаража тетрадей и книг, однако «эти документы», как поясняет CNN, — поддельные. По данным Службы безопасности Украины, мужчинам их представили как «схемы» баллистических ракет.

После этого на видео появляется группа «сотрудников украинских спецслужб», сообщает телеканал. На кадрах — из машины выскакивают несколько мужчин в гражданской одежде, они забегают в гараж, а затем выводят «северокорейских шпионов». Задержанные тогда граждане КНДР, по данным CNN, были приговорены на Украине к восьми годам лишения свободы за шпионаж. В настоящий момент, как уточняет телеканал, они отбывают заключение в тюрьме в Житомире. Там, как отмечает CNN, они являются единственными подобными заключенными, несмотря на то, что «официальные лица» в Киеве говорят, что они неоднократно перехватывали попытки Северной Кореи получить доступ к «украинским секретным ракетным программам».

По словам пожелавшего остаться анонимным сотрудника службы безопасности Украины, который работал над делом в отношении двух граждан КНДР в 2011 году, «Северная Корея» тогда не получила «никаких ракетных технологий». Все «попытки шпионажа», как уточнил собеседник телеканала, были перехвачены. В частности, по его данным, из Украины в 2011 году были депортированы трое других граждан КНДР, которые пытались получить «ракетные боеприпасы и самонаводящиеся ракеты», а также которым было поручено «транспортировать фактические устройства из Украины». Кроме того, в 2015 году, как передает CNN, из республики за «помощь северокорейской разведке на Украине» были депортированы еще пять граждан КНДР.

О том, что Пхеньян мог приобрести мощные ракетные двигатели у украинского завода, «который исторически связан с ракетной программой России» газета The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS), а также секретные данные американской разведки сообщила 14 августа. Запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, по данным издания, мог быть связан с приобретением Северной Кореей на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

В Киеве эту информацию опровергли. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов исключил возможность поставок Украиной в КНДР двигателей РД-250, выпускавшихся в 1965–1991 годах на предприятиях «Южное» и «Южмаш». Статью The New York Times «рабочая группа» СНБО, проведя собственное расследование, по словам Турчинова, сочла «элементом информационного прикрытия и отвлечением внимания мирового сообщества от вероятного участия Российской Федерации в реализации северокорейских ракетных программ».