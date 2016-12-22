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В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях
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В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях

Владимир Цвях

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В Донбассе погиб экс-командир батальона ополченцев «Хулиган» Владимир Цвях. На момент смерти он уже служил в народной милиции ЛНР

Пресс-служба народной милиции самопровозглашенной ЛНР подтвердила РБК факт гибели Владимира Цвяха, который ранее был главой батальона «Хулиган».

«При каких обстоятельствах он погиб, а также информация о других погибших уточняется», — рассказал собеседник РБК. На момент смерти Цвях служил в рядах народной милиции ЛНР в звании майора.

Ранее о смерти Цвяха на своей странице в Facebook сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин. Он погиб «на передовой, вместе с командиром своей разведки», написал журналист.

За последние два года в Донбассе погибли несколько полевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Так, 8 февраля при взрыве в своем кабинете в Макеевке погиб Михаил Толстых, также известный как Гиви, он руководил батальоном «Сомали». По версии одного из бывших лидеров ДНР Игоря Стрелкова, по комнате, где находился Толстых, выстрелили из гранатомета «Шмель». 16 октября 2016 года в лифте своего дома был взорван Арсен Павлов (Моторола), известный по руководству батальоном «Спарта» ДНР.

Фотогалерея Погибшие командиры ЛНР и ДНР 25 мая в ЛНР погиб бывший командир батальона ополченцев «Хулиган» Владимир Цвях. Обстоятельства его смерти не уточняются. Последнее время Цвях служил в народной милиции непризнанной... Показать 9 фотографий

В ДНР в апреле заявили, что предполагаемым заказчиком убийств Толстых и Павлова «является глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров». На Украине все обвинения в причастности к убийству командиров батальонов самопровозглашенных республик опровергали.

В январе в результате острой сердечной недостаточности в Москве скончался бывший глава ЛНР Валерий Болотов (занимал этот пост в 2014 году), а в марте умер один из основателей ДНР Владимир Макович, который (также в 2014 году) был спикером Верховного совета ДНР. 

Теги
ДНР и ЛНР, батальон «Хулиган»
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