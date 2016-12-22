Путин поставил Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии

В числе задач оперативно-территоральных объединений Росгвардии значатся также борьба с экстремизмом и охрана общественного порядка

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Президент России Владимир Путин своим указом утвердил положение об оперативно-территориальном объединении войск Национальной гвардии (Росгвардия), в котором названы стоящие перед силовиками задачи.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что решение о создании таких объединений принимается главой государства, а руководство ими осуществляет глава федеральной службы.

К числу основных задач оперативно-территориальных объединений войск Росгвардии в положении отнесено участие в «отражении агрессии против Российской Федерации совместно с Вооруженными силами Российской Федерации, пограничными органами Федеральной службы безопасности, иными воинскими формированиями и органами».

В принятом еще в 2005 году положении об оперативно-территориальном объединении внутренних войск (ВВ), которое новым указом президента признано утратившим силу, среди задач ВВ отражение иностранной агрессии отсутствовало, однако упоминалось участие в «локализации приграничных вооруженных конфликтов».

В законе «О войсках Национальной гвардии Российской Федерации» отражение внешней агрессии среди поставленных им задач также не значится. При этом президенту разрешено возлагать на войска Росгвардии «иные задачи».

В опубликованном в четверг положении задачами войск Росгвардии названы также участие в охране общественного порядка и борьбе с терроризмом и экстремизмом, охрана особо важных и режимных объектов (в частности, Росгвардия обеспечивает охрану мощей Николая Чудотворца, доставленных в Россию), участие в территориальной обороне и так далее.

Федеральная служба войск Национальной гвардии была создана указом Путина в апреле 2016 года, заменив собой внутренние войска МВД. 20 мая 2017 года глава ведомства Виктор Золотов заявил о двукратном увеличении численности личного состава Росгвардии с момента ее основания.

На вооружении Росгвардии состоят БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и «Патруль», автомобили «Урал» с бронированными капсулами и другая техника. В апреле 2017 года первый заместитель главнокомандующего Росгвардией генерал-полковник Сергей Меликов рассказал ТАСС, что «вооружение и парк техники будут постепенно обновляться», при этом служба будет «ориентироваться на те образцы вооружения и военной техники, которые уже прошли войсковую апробацию, в том числе и в других силовых структурах».

В мае 2017 года Росгвардия разместила заказ на закупку у концерна «Калашников» гранатометов и пистолетов-пулеметов.