Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе

Тереза Мэй и Дональд Трамп Фото: Thierry Charlier / Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые принял участие в саммите НАТО. Альянс решил присоединиться к международной коалиции по борьбе с ИГ и повысить финансовую дисциплину, на чем настаивает Трамп

В четверг, 25 мая, в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в котором участвовали главы государств и правительств 28 стран — членов военного альянса. Мероприятие впервые посетили президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Основными темами саммита стали борьба с терроризмом и распределение расходов на оборону между странами — членами альянса.

К саммиту были приурочены передача Бельгией НАТО здания новой штаб-квартиры альянса, строившегося с 2010 года, и воздушный парад 27 боевых и транспортных самолетов национальных ВВС стран НАТО.

Нынешний саммит — внеочередной. В прошлый раз лидеры стран НАТО встречались в июле 2016 года в Варшаве. Обычно общий сбор лидеров проходит раз в два года и длится два дня. Нынешняя встреча короче на день, а ее главная задача — знакомство лидеров с Трампом, указывает Би-би-си.

НАТО в коалиции

Североатлантический альянс решил присоединиться к международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка. — РБК), сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Однако это не означает, что НАТО будет участвовать в боевых действиях», — пояснил Столтенберг (цитаты по Reuters). Вступление НАТО позволит улучшить координацию сотрудничества с международной коалицией в борьбе с терроризмом. По словам генерального секретаря, НАТО усилит обмен информацией, а также организует техническую поддержу, например дозаправку участвующих в операциях коалиции самолетов в воздухе

Международная коалиция 68 стран во главе с США была создана для борьбы с террористами в Ираке и Сирии в августе 2014 года.

На саммите было принято решение о создании в штаб-квартире альянса в Брюсселе антитеррористического центра по обмену информацией. По словам Столтенберга, «новая ячейка по борьбе с терроризмом» будет способствовать улучшению процесса сбора разведданных, в том числе об иностранных боевиках.

Йенс Столтенберг Фото: Virginia Mayo / AP

«Планы НАТО по вступлению в международную коалицию носят символический характер и не создают никакой «прибавочной стоимости» к нынешней ситуации», — отреагировал на решения саммита председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев (цитаты по «Интерфаксу»). «Говорить о каком-то серьезном противостоянии либо, наоборот, взаимодействии Брюсселя с Россией и ее союзниками на местах, скорее всего, не придется», — заявил Косачев.

Трамп и деньги

Впервые принимавший участие в саммите НАТО президент США Трамп в своем выступлении в очередной раз призвал партнеров повысить свои расходы на оборону. По его словам, 23 из 28 государств-членов «не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам» (цитата по Reuters).

Трамп утверждает, что увеличение военных бюджетов стран до 2% от их ВВП является «крайним минимумом для ответа на современные очень реальные угрозы». Он отметил, что в совокупном военном бюджете стран НАТО было бы на $119 млрд больше, если бы все выполняли свои обязательства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на это ответила, что все члены НАТО, включая Германию, уже взяли на себя обязательства достичь целевого показателя в 2% к 2024 году.

Военный бюджет НАТО на 2017 год составляет €1,29 млрд. Страны вносят вклад по согласованной формуле распределения расходов, основанной на валовом национальном доходе, который представляет собой небольшой процент от оборонного бюджета каждого государства-члена, поясняется в материалах НАТО.

На саммите, по словам генсека альянса, участники должны были согласовать план действий по повышению военных расходов каждой страны. В каждом национальном плане будут прописаны обязательства конкретной страны по поэтапному увеличению военного бюджета до показателя в 2% от ВВП.

В плане также будет регламентироваться то, как будут распределяться средства государства: какая часть пойдет на приобретение новых видов вооружения, а какая — на участие в совместных военных операциях НАТО. При этом каждое должно будет отчитываться о ходе выполнения своего плана каждый год на министерских заседаниях Совета НАТО.

Обязательства повысить военные расходы до 2% ВВП члены НАТО взяли на себя еще на саммите в Уэльсе в 2014 году и отвели тогда на их выполнение десять лет. На данный момент два и более процентов ВПП на военные расходы тратят только пять участников НАТО: США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Дискуссия о необходимости скорейшего повышения обострилась в ходе предвыборной кампании в США. Трамп и во время кампании, и после избрания неоднократно критиковал европейских коллег за недостаточное выполнение взятых обязательств.

Россия всегда на повестке

Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом напомнил: «Россия всегда находится на повестке дня и мы будем обсуждать ее». Он объяснил, что увеличение инвестирования в коллективную оборону стран альянса и активизация присутствия на восточных границах НАТО вызваны «действиями России на Украине». Однако, уверил он, НАТО всегда «посылает четкий сигнал» Москве, что долгосрочная политика альянса заключается не только в обороне и сдерживании, но и в развитии диалога с Россией.

Тема взаимоотношений между Россией, США, НАТО и Евросоюзом была затронута и утром в четверг, на встрече Трампа с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По итогам встречи Туск выразил сомнения по поводу единства позиций США и Евросоюза по России. «Я не уверен на 100% , что мы можем сказать сегодня, что у нас есть общая позиция по России, — сказал он. — Хотя по конфликту на Украине кажется, что мы на одной линии».

«НАТО будущего должно уделять огромное внимание терроризму, иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточных, и на западных рубежах НАТО», — мобилизовал коллег Трамп в начале саммита.