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Патрушев рассказал о расследовании атаки с использованием вируса WannaCry
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Ася Сотникова
Патрушев рассказал о расследовании атаки с использованием вируса WannaCry

Николай Патрушев

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия пока не располагает данными о причастности к кибератаке с использованием вируса WannaCry какой-либо конкретной страны. Расследование случившегося продолжается

Россия пока не имеет данных о том, что организаторы и исполнители кибератаки с использованием вируса WannaCry работали на какое-либо государство. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на саммите по безопасности в Завидово Тверской области, сообщает «РИА Новости».

«На сегодняшний день я не могу сказать, что завершен анализ хакерской атаки, он проводится, но он будет завершен и будут даны соответствующие рекомендации», — сказал он, отметив, что анализ последствий этой атаки все еще проводится. «Он проводится, будут сделаны соответствующие рекомендации», — пояснил Патрушев.

По его словам, Россия совместно со всеми заинтересованными странами рассматривает возможность внесения на рассмотрение Генассамблеи ООН новой коллективной резолюции по международной информбезопасности.

«В ней могли бы быть сформулированы нормы и принципы поведения государств в информационном пространстве, а также конкретные положения по механизму переговоров в рамках ООН по этой тематике», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия выступает за равный допуск всех государств к управлению интернетом.

Что известно об атаке хакеров на Россию

Ранее, 25 мая, американские эксперты оценили ущерб от масштабной хакерской атаки, которая в начале месяца обрушилась на компьютерные системы госорганов, крупных корпораций и других учреждений в 150 странах мира. Этот ущерб, уверены оценщики KnowBe4, составил $1 млрд. По этим данным, всего WannaCry поразил от 200 тыс. до 300 тыс. компьютеров.

«Предполагаемый ущерб, нанесенный WannaCry за первые четыре дня, превысил $1 млрд, учитывая вызванные этим масштабные простои крупных организаций по всему миру», — заявил глава KnowBe4 Стью Сьюверман. В общую оценку ущерба вошли потеря данных, снижение производительности, простои в работе, судебные издержки, репутационные ущербы и другие факторы.

Масштабная хакерская атака произошла 12 мая одновременно более чем в 100 странах мира. Хакеры использовали вирус-вымогатель под названием WannaCry. Механизм его работы заключался в блокировке пораженного компьютера баннером, требующим заплатить за восстановление системы $300 или $600 в биткоинах. В противном случае вирус обещал удалить файлы компьютера в течение трех суток.

В России глобальная хакерская атака затронула компьютеры силовых ведомств и телекоммуникационных компаний — МВД, СК, Минздрава, «МегаФон», «ВымпелКом», МТС. Также вирус коснулся финансовых организаций, однако позже эти данные не подтвердились. До этого хакеры атаковали серверы больниц в Великобритании. 

Теги
Совбез РФ, кибератака, Николай Патрушев, WannaCry
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