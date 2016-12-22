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Туск рассказал о несовпадении позиций ЕС и Трампа в отношении России
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Туск рассказал о несовпадении позиций ЕС и Трампа в отношении России
Политика, 14:32
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Туск рассказал о несовпадении позиций ЕС и Трампа в отношении России
Председатель Европейского союза Дональд Туск после встречи с Дональдом Трампом в Брюсселе заявил, что не уверен, что ЕС и Трамп одинаково оценивают отношения с Россией. Зато их оценки конфликта на Украине совпадают
Дональд Туск и Дональд Трамп (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Европейский союз и президент США Дональд Трамп стоят на разных позициях насчет взаимоотношений с Россией, а также не сходятся в оценках изменения климата и перспектив развития глобальной торговли. Такое заявление сделал председатель Европейского союза Дональд Туск после встречи с Трампом в Брюсселе, сообщил Reuters.

«Я не на сто процентов уверен, что у нас с господином президентом общая позиция, общее мнение о России. Хотя, когда мы начинаем обсуждать конфликт на Украине, кажется, что мы стоим на одной стороне», — сказал Туск.

По его словам, во время встречи стороны обсуждали внешнюю политику, безопасность, изменение климата и торговые отношения.

«Я считаю, что мы договорились по многим вопросам, в первую очередь о борьбе с терроризмом, — сказал польский политик. Однако некоторые вопросы, такие как глобальное изменение климата и положение мировой торговли, «остаются открытыми», отметил он.

Дональд Трамп провел встречу с председателем Европейского союза Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита НАТО, который проходит в Брюсселе 25 и 26 мая.

Ожидается, что Трамп также проведет встречи с главами европейских стран, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в понедельник, 29 мая, встретится в Париже с президентом России Владимиром Путиным.

​Как отмечает The New-York Times, от Трампа в ЕС ждут, что он публично поддержит статью 5 договора о НАТО, в которой сказано, что нападение на одного члена альянса означает нападение на все НАТО. Издание отмечает, что президент США ни разу не заявил, что считает этот пункт договора основополагающим, и это вызывает опасения союзников по НАТО из Европы.

«Никто не знает, что Трамп намерен говорить, и официальные лица НАТО не смогут дышать свободно до тех пор, пока Трамп, наконец, не скажет эти слова», — пишет газета.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно называл теорию глобального потепления «мистификацией» и «аферой», которую «разработали китайцы»,​ и обещал выйти из Парижского соглашения по климату, которое предполагает, что для сокращения промышленных выбросов развивающиеся страны, присоединившиеся к соглашению, будут получать $100 млрд в год до 2020 года. Вскоре после вступления в должность он также отменил принятый при Бараке Обаме план, в соответствии с которым от штатов требовали сократить выбросы двуокиси углерода в атмосферу. По мнению Трампа, это ограничивает развитие нефте- и угледобывающих предприятий и вредит экономике США.

Также европейских партнеров Трампа беспокоит его стратегия «Америка прежде всего», которая направлена на защиту торговых интересов США, а также валютная политика страны. Президент неоднократно заявлял, что США вредит «чересчур сильный доллар», а глава Национального торгового совета при президенте Питер Наварро и министр финансов Стивен Мнучин обвиняли Германию в искусственном занижении курса евро, что якобы позволяет Германии получить торговые преимущества над США и другими странами ЕС.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Дональд Туск , Дональд Трамп
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