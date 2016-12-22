Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов

Исаакиевский собор Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Горизбирком Петербурга рассмотрит вопрос о лишении мандатов оппозиционных депутатов, которые голосовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Окончательно решение может принять только заксобрание города

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга 25 мая рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов заксобрания, которые голосовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом рассказали РБК в горизбиркоме города.

В повестку заседания, опубликованную на сайте, включен вопрос «о рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению референдума Санкт-Петербурга». В пресс-службе РБК уточнили, что он включает в себя предложение инициативной группы об отзыве некоторых депутатов городского парламента. Петербуржцам предлагают ответить на вопрос: считают ли они «необходимым отозвать депутатов» заксобрания Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксану Дмитриеву, Алексея Ковалева, Максима Резника и Сергея Трохманенко.

В пресс-службе избиркома уточнили, что не указано, кто входит в состав инициативной группы, которая предложила рассмотреть этот вопрос.

«И это только рассмотрение ходатайства. Члены комиссии проверят документы инициативной группы на соответствие их законодательству. Это один из пяти этапов. Окончательное решение будет принимать Законодательное собрание», — пояснили РБК в петербуржском горизбиркоме.

Ранее о повестке заседания написала «Фонтанка».

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник заявил РБК, что одобряет инициативу о референдуме об отзыве мандатов у депутатов.

«Политически между эти референдумом и тем, что инициировали мы (против передачи Исаакия РПЦ. — РБК) можно поставить знак равенства. Если горожане проголосуют в рамках этого референдума за то, чтобы нас отозвали, это значит, что они проголосуют за передачу Исаакия. И наоборот. На то воля избирателя. Мне все равно, как проголосуют мои коллеги. Я никого не буду уговаривать», — отметил депутат.

Резник сообщил, что референдум о передаче Исаакия, за проведение которого выступает он и его коллеги-депутаты, «замотан в заксобрании». Он пояснил, что на 26 мая запланировано заседание суда по иску к заксобранию, «которое сознательно бездействует, и не рассматривает вопрос» о проведении референдума по передаче​ Исаакия РПЦ.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева, которой может грозить отзыв мандата, в беседе с РБК сообщила, что на референдум невозможно вынести вопрос «отрешения от должности» депутатов в соответствии с конституционным законом о референдуме. По ее мнению, «решение инициативной группы ни к чему не приведет, но отвлекает общ​ественное внимание от реальной проблемы с передачей Исаакия».

«В составе этой группы, которая предложила отозвать мандаты, могут быть те люди, которые либо абсолютно неизвестны, либо не имеют репутации вообще», — сказала Дмитриева.

В РПЦ отказались прокомментировать РБК инициативу, сославшись на то, что «это внутреннее дело заксобрания Санкт-Петербурга». В отделе по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата отметили, что в составе инициативной группы, выступающей за проведение референдума по отзыву депутатов — противников передачи Исаакиевского собора РПЦ, нет представителей РПЦ.

«Это было бы участием в политической борьбе, в которой мы, согласно нашим правоустанавливающим документам, не участвуем», — отметили в Московском патриархате.

В начале января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. Он уточнил, что собор «сохранит музейно-просветительскую функцию». Однако это вызвало неодобрение у оппозиционных депутатов, горожан и активистов. В городе прошли массовые протесты против этой инициативы властей, но есть и те, кто выступает за передачу Исаакия.

Депутаты предложили вынести обсуждение этого вопроса на референдум. Однако заксобрание дважды отказало​сь обсуждать эту инициативу. Накануне городской парламент отложил вопрос по референдуму на осень.