ABC узнал о цехе по изготовлению бомб в доме смертника из Манчестера

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По данным телеканала ABC News, в доме Салмана Абеди, совершившего теракт на «Манчестер Арене», был найден подпольный цех по производству бомб и компоненты для их производства

Полиция Великобритании нашла мастерскую по изготовлению взрывных устройств в доме исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди, сообщает телеканал ABC News. По данным телеканала, в доме у Абеди также были найдены химикаты и компоненты для производства еще нескольких бомб.

Главный констебль полиции Манчестера Ян Хопкинс заявил, что уверен в том, что над подготовкой теракта работала террористическая сеть, передает ABC.

Взрыв в фойе крытого концертно-спортивного комплекса «Манчестер Арена» произошел в понедельник вечером, сразу после окончания концерта певицы Арианы Гранде. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организации «Исламское государство». Британская полиция вскоре установила, что исполнителем теракта был Салман Абеди, который незадолго до теракта вернулся в Манчестер из Ливии.

В настоящее время в Британии под стражей из-за подозрений в связи с терактом на «Манчестер Арене» находятся восемь человек. Полиция имеет право удерживать подозреваемых в причастности к терроризму под арестом без предъявления обвинения до 14 дней.

Ранее было известно о том, что по подозрению в организации этого теракта задержаны шесть человек. Еще одна женщина, задержанная полицией в районе Блэкли на сервере Манчестера, отпущена на свободу без предъявления обвинений. Утором 25 мая полиция Манчестера сообщила об аресте еще двух мужчин — одного в районе пригорода Витингтон, а другого — в самом Манчестере.

Кроме того, в Великобритании был задержан брат исполнителя взрыва Исмаил. Еще один брат Салмана по имени Хашем, а также отец смертника Рамадан Абеди, были задержаны в Ливии. Рамадан заявил в интервью Reuters, что его сын не был последователем ИГ. В то же время, по сообщению ливийских властей, они полтора месяца следили за Хашемом Абеди, братом Салмана, из-за подозрения в связях с ИГ. Во время допроса Хашем признался, что знал о намерении брата совершить теракт, но не знал, когда и где именно это произойдет, уточняет телеканал.