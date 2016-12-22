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Выйти из тупика: зачем к Путину приезжал посланник президента Южной Кореи
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Выйти из тупика: зачем к Путину приезжал посланник президента Южной Кореи
Политика, 14:21
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Выйти из тупика: зачем к Путину приезжал посланник президента Южной Кореи
Президент Владимир Путин встретился с посланником нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, чтобы обсудить безопасность на Корейском полуострове и развитие торгово-экономических отношений

24 мая президент России Владимир Путин в Кремле принял Со Ен Гиля, специального посланника нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, инициатива направить спецпосланника в Россию возникла во время телефонного разговора Путина с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 12 мая.

Мун Чжэ Ин был избран президентом 9 мая, его предшественница на посту Пак Кын Хе ушла в отставку после импичмента.

О чем спецпосланник говорил с Путиным

После победы на выборах новый лидер Южной Кореи начал отправлять своих посланников в США, Японию, Китай, Россию и Евросоюз для подготовки его встреч на высшем уровне, сообщало информационное агентство Ренхап. Пресс-секретарь Путина говорил, что представитель президента Южной Кореи собирался представить «некие соображения и месседжи» от Мун Чжэ Ина.

Одной из тем встречи стала ситуация на Корейском полуострове в свете ракетных испытаний КНДР. Путин готов направить своего эмиссара в Пхеньян, чтобы тот разобрался в намерениях северокорейского лидер Ким Чен Ына и изучил ситуацию внутри страны, рассказал Со Ен Гиль по итогам встречи журналистам (его слова цитирует агентство Ренхап). Путин, по словам представителя Южной Кореи, на встрече сказал, что проблема Северной Кореи не может быть решена военным способом; надо работать с ней путем диалога, а не только санкциями, которые могут навредить народу Северной Кореи. Путин подчеркнул необходимость возобновить переговорный формат «шестерки» — группы стран, в которую входят Китай, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Россия и США.

Президент России, по словам Со Ен Гиля, также сообщил, что намерен в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом убедить его в необходимости возобновить диалог с Ким Чен Ыном.

Со Ен Гиль и Путин также обсудили детали будущей встречи российского и южнокорейского лидеров, которая предположительно состоится в июле на саммите «двадцатки». Путин пригласил президента Южной Кореи на Восточный экономический форум во Владивостоке, запланированный на 6-7 сентября 2017 года.

​Главная цель визита посланника президента Южной Кореи — выяснить отношение Москвы к ядерной программе Северной Кореи, вопрос двусторонних торгово-экономических отношений второстепенен, сказал РБК экс-посол Росси в Южной Корее и Японии Александр Панов. Ранее МИД России выступал с осуждением ракетных испытаний в КНДР, называя из провокационными.

Новое начало

22 мая южнокорейккий телеканал "Кей-би-эс" сообщил, что в послании, которое Сон Ён Гиль намерен передать президенту России, будут предложения по экономическому сотрудничеству.

В 2016 году товарооборот между Россией и Южной Кореей снизился на 16% по сравнению с предыдущим годом и составил чуть более $15 млрд (по данным Федеральной таможенной службы). Россия заняла 15-е место по объему товарооборота в общем торговом балансе Республики Корея с удельным весом в 1,5%, рассказал РБК Станислав Кочкин, председатель Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с Южной Кореей при Московской торгово-промышленной палате.

«Российский экспорт в Республику Корея в 2016 году сократился на 23,9% и составил $8,6 млрд, сохранив сырьевую направленность. В нем доминируют энергоресурсы, в первую очередь сырая нефть и нефтепродукты (22,6%), значительную часть экспорта составляют битуминозный уголь (16,7%) и сжиженный природный газ (6,8%)», — рассказал Кочкин.

Избрание Мун Чжэ Ина придаст импульс сотрудничеству Москвы и Сеула, так как он более открыт для экономического взаимодействия, чем его предшественница, говорил ранее РБК Георгий Толорая, директор Центра азиатской стратегии России при Институте экономики РАН. Если Москва сможет усилить свои позиции при новом президенте, это станет реальным шагом в «повороте на Восток», который был провозглашен Россией несколько лет назад, «но до сих пор сводился в основном к развитию отношений с Китаем», указал эксперт.

Сеул не присоединился к санкциям против России, введенным США и их союзниками после присоединения Крыма. Однако Южная Корея отказалась поставлять в Россию продукцию двойного назначения, используемую в военно-промышленном комплексе, что частично объясняет сокращение товарооборота между двумя странами. «Южнокорейцы при реализации своей внешнеэкономической политики вынуждены прислушиваться к рекомендациям западных партнеров даже в ущерб своим собственным интересам. По этой причине реализация большинства российско-корейских проектов в прошлом году находилась в замороженном состоянии», — говорит Станислав Кочкин.

Колебания российского рубля на фоне нестабильных цен на нефть в 2016 года тоже привели к падению товарооборота, говорит Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития и программный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Сырьевой фактор сыграл важную роль в прошлом году. Была повышенная волатильность обменного курса рубля, а это негативно влияло на торговые отношения, — сказал он РБК. — Необходимо диверсифицировать структуру экспорта России в Южную Корею, чтобы эти торговые потоки не были так чувствительны и не так сильно зависели от цен на сырье».

Альянс Южной Кореи и ЕАЭС

Несмотря на то, что экономические отношения переживали в последние годы спад, в сентябре 2016 года тогдашний президент Южной Кореи Пак Кын Хе посетила Восточный экономический форум во Владивостоке. Она провела переговоры с президентом Путиным, на которых обсуждалась возможность создания зоны свободной торговли Южной Кореи с Евразийским экономическим союзом. 24 мая Путин и Сон Ен Гиль также обсудили перспективы сотрудничества Южной Кореи с Евразийским экономическим союзом, а также участие Сеула в совместных инфраструктурных и транспортных проектах, передало агентство Ренхап.

Участие Сеула в ЕАЭС вызывает интерес у корейских предпринимателей, отмечает Лисоволик, неоднократно участвовавший в южнокорейских бизнес-форумах. Корейский бизнес прежде всего заинтересован в инвестициях в регионы Дальнего Востока и Сибири, а также в участии в промышленных альянсах. «Сфера обрабатывающей промышленности, машиностроение, автосборка, производство электробытовых приборов — все это вызывает наибольший интерес у южнокорейских производителей», — сказал он.

Во Владивостоке между российскими и южнокорейскими компаниями было подписано 12 соглашений на сумму $240 млн, и все указанные соглашения в настоящее время реализуются, сообщил РБК представитель министерства по развитию Дальнего Востока. Продолжается реализация шести инвестиционных проектов с участием капитала из Южной Кореи с общим объемом инвестиций $67 млн. Товарооборот между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея в 2017 году растет, по данным министерства: по итогам первого квартала этого года он составил около $1,5 млрд, что на 20% выше аналогичного показателя 2016 года. 

Выйти из энергетического тупика

Обсудили Путин и Со Ен Гиль и сотрудничество в сфере энергетики. Перед встречей с российским президентом Сон Ен Гиль говорил, что его страна готова более тесно сотрудничать с Россией в этой сфере в Северо-Восточной Азии.

Южная Корея заинтересована в российских сырьевых ресурсах, так как пытается диверсифицировать поставки углеводородов. Нефть и газ, как правило, поступает в Южную Корею с нестабильного Ближнего Востока, и Россия в этой ситуации рассматривается как надежный поставщик, говорит Лисоволик.

В 2016 году, по данным ФТС, Россия поставила в Южную Корею 18,9 млн т нефти и газа на $5,9 млрд, за 1-й квартал 2017 года – 4,8 млн т нефти и газа на $1,9 млрд.

Российское руководство неоднократно выражало желание построить газопровод в Южную Корею либо через Китай и по дну Желтого моря, либо со стороны Владивостока по дну Тихого океана или по суше через территорию Северной Кореи, сообщала газета «Ведомости» в феврале 2014 года. В 2008 и 2011 годах «Газпром» и южнокорейская компания Kogas подписали два меморандума о взаимопонимании по поставкам российского газа в Республику Корея. Тогда планировалось, что российский газ начнет поступать в Южную Корею уже в 2017 году. Но реализация проекта затянулась по политико-экономическим и экологическим причинам — из-за дороговизны, неопределенности с транзитом через территорию Китая и нестабильности на Корейском полуострове. Проект по строительству газопровода в Южную Корею через КНДР также создавал риски для рыболовства и окружающей среды, цитировали «Ведомости» заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

Подвижек по этому вопросу нет и сейчас, но его необходимо обсуждать, так как в долгосрочной перспективе проект может иметь большое экономическое значение, говорит Ярослав Лисоволик. По его мнению, Кремль может расширить энергетическое сотрудничество с Южной Кореей, создав благоприятные условия для инвестирования в топливно-энергетический комплекс России. Сейчас стратегически важные сырьевые компании и месторождения в стране находятся под жестким государственным контролем, а это отпугивает инвесторов. Корейская сторона могла бы участвовать в разработке этих месторождений и это необходимо обсуждать, подчеркнул Лисоволик.​

Автор: Павел Кошкин
Теги: КНДР , Ким Чен Ын , Южная Корея , Сеул , переговорщики
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